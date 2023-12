Voci dal Forum: Con un poco di sforzo

Cronaca 16 Dicembre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



La condizione fisica è certamente migliorata, ma ancora non ci siamo. A dire il vero, però, il Napoli aveva qualche difficolta già dall'anno scorso





Contro il Cagliari si è vinto, ma quanta fatica. Giacomo Furia avrebbe detto: - Con un poco di sforzo! - No, ancora non ci siamo. La condizione fisica è certamente migliorata, ma ancora non ci siamo. A dire il vero, però, il Napoli aveva qualche difficolta già dall'anno scorso, dalla fine di quel fantastico campionato. La squadra ha bisogno di qualche innovazione tattica per liberare l'enorme estro di Kvara e l'inaudita potenza di Osi. Ci sono, però, da sistemare prima alcune cose: 1) la difesa. Rrahmani si conferma il punto debole del pacchetto arretrato e non si capisce perché Ostigard, che, a mio sommesso avviso, è il centrale più forte, debba rimanere in panchina. Infine, convincersi che, al di là del ruolo che occupa, Natan è ancora troppo acerbo. Quando è entrato Mario Rui le cose sono cambiate; 2) correggere l'involuzione di alcuni giocatori, fra tutti Anguissa, la cui involuzione è dovuta a un narcisismo che lo pervade e che lo porta a cercare sempre la giocata ad effetto, che non è nelle sue corde. Anguissa, scendi sulla terra! Sistemate queste cose, è capace Mazzarri di portare qualche innovazione tattica? Lo spero, ma dubito che questo Mazzarri, che non è assolutamente quello di dieci anni fa, sia in grado di farlo. Infine, il sovrano ancora non ha capito che, nonostante i suoi vent'anni nel calcio, una grande squadra inizia da una grande difesa. Il mercato di gennaio gli viene in soccorso. Occorre mettere le mani al portafoglio, è 'na parola, e comprare due difensori di spessore e un centrocampista, altrimenti la vedo dura.

La partita. Zielinski dà forfait e Mazzarri offre un'altra opportunità a Cajuste. Il Cagliari, com'è normale che sia, bada a difendersi e tenta qualche contropiede. Per tutto il primo tempo è un inutile possesso palla da parte del Napoli. Meret, quello che ha sempre colpe, sbroglia una situazione pericolosissima, uscendo su Nandez. Si va al riposo sul classico 0-0.

Secondo tempo. Inizia sulla falsariga del primo: Napoli che attacca e Cagliari che si difende. Il Cagliari si difende senza soffrire, ma le cose cambiano con l'uscita di Natan e l'entrata di Mario Rui. Sulla sinistra è tutt'altra musica. Al 69° il Napoli va in vantaggio con Osi che su cross, guarda un po', di Nario Ruiù devia di testa in rete. Passano due minuti e il Cagliari pareggia. Rrahmani, come al solito si addormenta, Luvumbo lo dribbla facile e crossa al centro. Pavoletti deve solo spingere dentro. Al 74° Osi se ne esce con una formidabile giocata in area avversaria e serve a Kvara una palla d'oro, che il ragazzo deposita in rete. Sarà il risultato finale.



Napoli - Cagliari 2-1.

Testa alla Roma e al mercato. Al Napoli urgono due difensori di spessore e un centrocampista. Sovrano, niente scuse. Caccia ' e sorde, ca 'e scudetti de' bilanci nce facimme fritte!



P.S. Sono curioso di scoprire che colpe addosseranno a Meret per il goal subito. Ormai è una barzelletta!

Per quanto mi riguarda e a scanso di equivoci, ritengo Meret, alla facciaccia di soloni ed esperti vari, il miglior portiere italiano. E tant'è!