Mazzarri: "Vittoria ottimo segnale di crescita"

Interviste 16 Dicembre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Sono contentissimo che abbiano segnato Kvara e Osimhen per la loro tranquillità"





Interviste16 Dicembre 2023SSC Napoli"Sono contentissimo che abbiano segnato Kvara e Osimhen per la loro tranquillità" Walter Mazzarri commenta il successo azzurro in conferenza stampa: "Sono convinto che questo risultato ci darà maggiore serenità per la prossima gara. Chi ha fatto calcio da una vita lo sa."



"Stasera abbiamo concesso poco, non si sono visti svarioni e abbiamo sempre avuto grande applicazione. Vanno fatti i complimenti al Cagliari che ha avuto sempre un atteggiamento molto aggressivo"



"Oggi bisognava essere più attenti dopo il pareggio, perchè dopo aver tanto lavorato per riuscire a segnare non dovevamo abbassare il livello di attenzione"



"Nella ripresa loro l'hanno messa dentro all'unica mezza palla gol. Noi dovevamo concretizzare prima, perchè abbiamo avuto la possibilità di segnare in varie situazioni. Questo forse è l'unico rammarico di questa gara"



"Credo di essere un allenatore che sa quello che fa. So che possiamo migliorare e fare qualcosa di diverso, ma era prevedibile che dopo lo Scudetto ci potesse essere qualcosa di pericoloso."



E' stata la serata che ha riportato in primo piano Kvara e Osimhen:



"È importante che i nostri calciatori siano sereni. Kvara è diventato un campione agli occhi di tutto il mondo, ora ha gli occhi addosso di tutti e vorrebbe strafare. Dobbiamo lavorare anche su questo. Vale anche per Osimhen, sono contentissimo che abbiano segnato per la loro tranquillità. Sono due campioni che sanno fare la differenza nell'arco di una stagione"



Walter Mazzarri commenta il successo azzurro in conferenza stampa: "Sono convinto che questo risultato ci darà maggiore serenità per la prossima gara. Chi ha fatto calcio da una vita lo sa.""Stasera abbiamo concesso poco, non si sono visti svarioni e abbiamo sempre avuto grande applicazione. Vanno fatti i complimenti al Cagliari che ha avuto sempre un atteggiamento molto aggressivo""Oggi bisognava essere più attenti dopo il pareggio, perchè dopo aver tanto lavorato per riuscire a segnare non dovevamo abbassare il livello di attenzione""Nella ripresa loro l'hanno messa dentro all'unica mezza palla gol. Noi dovevamo concretizzare prima, perchè abbiamo avuto la possibilità di segnare in varie situazioni. Questo forse è l'unico rammarico di questa gara""Credo di essere un allenatore che sa quello che fa. So che possiamo migliorare e fare qualcosa di diverso, ma era prevedibile che dopo lo Scudetto ci potesse essere qualcosa di pericoloso."E' stata la serata che ha riportato in primo piano Kvara e Osimhen:"È importante che i nostri calciatori siano sereni. Kvara è diventato un campione agli occhi di tutto il mondo, ora ha gli occhi addosso di tutti e vorrebbe strafare. Dobbiamo lavorare anche su questo. Vale anche per Osimhen, sono contentissimo che abbiano segnato per la loro tranquillità. Sono due campioni che sanno fare la differenza nell'arco di una stagione"