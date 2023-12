Ranieri: "Kvaratskhelia e Osimhen hanno risolto la partita"

Interviste 16 Dicembre 2023 Fonte: TMW



"Nel nostro momento migliore hanno fatto due gol, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare così"





Interviste16 Dicembre 2023TMW"Nel nostro momento migliore hanno fatto due gol, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare così" Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 col Napoli: "Quando giochi contro dei campioni come Kvaratskhelia e Osimhen possono risolvere le partite, complimenti a loro. Nel nostro momento migliore hanno fatto due gol, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare così".



Bilancio già positivo?

"Sapevamo di essere in ritardo, avevamo tanti giocatori in ritardo di preparazione. La volontà e la forza dei miei giocatori è quella di salvarsi, il mio lavoro sarà completato quando avrò salvato questa squadra".



Perché il passaggio a tre nella ripresa?

"Le loro mezzali si inserivano e non riuscivamo a coprire Augello, nel secondo tempo abbiamo fatto buone trame di gioco avendo occasioni simpatiche per fare gol."



Cosa significa avere un capitano come Pavoletti?

"Significa tanto, ho diversi capitani, Mancosu, Viola e Lapadula sono altri leader positivi e questo per un allenatore è molto importante. Sono un allenatore fortunato perché portano dietro i compagni".



Luvumbo più utile a partita in corso?

"Meglio da subentrato perché se devo fare scintille ho lui e Oristanio che possono accendere la miccia. Lui arriva fresco quando gli avversari sono stanchi, sono giocatori che ci stanno dando delle soddisfazioni"



Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 col Napoli: "Quando giochi contro dei campioni come Kvaratskhelia e Osimhen possono risolvere le partite, complimenti a loro. Nel nostro momento migliore hanno fatto due gol, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare così".Bilancio già positivo?"Sapevamo di essere in ritardo, avevamo tanti giocatori in ritardo di preparazione. La volontà e la forza dei miei giocatori è quella di salvarsi, il mio lavoro sarà completato quando avrò salvato questa squadra".Perché il passaggio a tre nella ripresa?"Le loro mezzali si inserivano e non riuscivamo a coprire Augello, nel secondo tempo abbiamo fatto buone trame di gioco avendo occasioni simpatiche per fare gol."Cosa significa avere un capitano come Pavoletti?"Significa tanto, ho diversi capitani, Mancosu, Viola e Lapadula sono altri leader positivi e questo per un allenatore è molto importante. Sono un allenatore fortunato perché portano dietro i compagni".Luvumbo più utile a partita in corso?"Meglio da subentrato perché se devo fare scintille ho lui e Oristanio che possono accendere la miccia. Lui arriva fresco quando gli avversari sono stanchi, sono giocatori che ci stanno dando delle soddisfazioni"