Napoli-Cagliari: i voti agli azzurri



Cronaca 16 Dicembre 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Meret 6 - Vigila su un destro di Augello che fila fuori, esce a chiudere lo specchio su Nandez. Obert gliela spara addosso. Quasi immobile sul gol di Pavoletti, ma l'ex azzurro ruba il tempo a Juan Jesus. Nel recupero alza un pallone a campanile davanti a Luvumbo.



Di Lorenzo 6 - Costante presenza sulla fascia, tra duelli vinti e passaggi completati tra Politano e Cajuste. Un passaggio errato in uscita permette a Obert di andare al tiro. Tenta di girarsi anche in area per servire i compagni.



Rrahmani 5,5 - Palla a terra tiene Pavoletti, serve Anguissa in verticale nel primo tempo. Inzuccata perfetta sulla punizione di Politano, solo il palo gli vieta di esultare. Si becca continuamente con Pavoletti, perde Luvumbo sul gol del pari.



Juan Jesus 5,5 - Un piccolo spavento quando vola oltre il tabellone pubblicitario a bordo campo. Petagna non può certo batterlo in allungo, e infatti esce al 45'. Pavoletti è un'altra cosa, gli ruba l'attimo per il pareggio.



Natan 6 - Una buona apertura per Kvaratskhelia al 6', Mazzarri lo vuole intraprendente ma l'unico problemino è quando Oristanio e Nandez corrono via sulla fascia. (Dal 58' Mario Rui 6,5 - Il terzino deve avere i piedi per andare al cross, lui lo fa ed il Napoli va in vantaggio. La differenza si nota)



Anguissa 6 - Si propone in verticale per incunearsi tra le linee avversarie, anche lui impreciso quando arriva al tiro. Si fa sentire nei duelli con palla alta, li vince tutti e quattro, mentre contrasto palla a terra trova un giallo ed un problemino finale poi risolto.



Lobotka 6 - Palla al piede si fa 50 metri in avvio, prima di scaricarla su Politano. La coppia Pavoletti-Petagna gli nega una serie di ricezioni, compitino svolto comunque in modo onesto.



Cajuste 5,5 - Schierato per assenze varie, garantisce maggiore protezione a Lobotka. Conclude alto una bella azione costruita nel modo giusto, ma poco più. (Dal 58' Raspadori 6,5 - Attacca lo spazio nell'azione del raddoppio, servendo Osimhen: basta? Si posiziona lì dove può dare fastidio, ed è efficace)



Politano 7 - Augello lo soffre quando accelera, si accentra per arrivare alla conclusione. Con il Cagliari che passa alla difesa a cinque, ne ha due davanti e allora cerca varianti altrove. Sempre in movimento, sempre a provarci, sfiora il palo. Si sacrifica col giallo nel finale. (Dal 90' Lindstrom SV)



Osimhen 7,5 - Si muove sui traversoni dei compagni, lotta in area per andare al tiro e se ne divora uno al 10'. Finta e parte in profondità pur di prendere alla sprovvista la retroguardia avversaria, ma tende ad allargarsi e nessuno occupa l'area. Poi entra un terzino sinistro vero, al primo cross va in gol. E sul 2-1 è un giocoliere che palleggia di coscia, di petto, di testa, si allunga la palla, la riprende, la scaraventa verso Kvaratskhelia col nono tocco in pochi secondi. Victor ha segnato in tutte le sue quattro sfide contro il Cagliari in campionato: solo due volte un giocatore del Napoli ha trovato il gol in tutte le sue prime quattro gare contro una singola avversaria di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria - Higuaín contro la Lazio (sei, tra il 2013 e il 2016) e lo stesso Osimhen contro la Sampdoria, tra il 2021 e il 2023. (Dall'82' Gaetano SV)



Kvaratskhelia 7,5 - Nandez lo atterra subito, lui lo dribbla poco dopo per andare al cross. Prova spesso l'imbucata centrale, ne guadagna falli. Colpo di testa rivedibile alla mezz'ora, Nandez lo prende di mira tanto da prendersi un tunnel. E anche Goldaniga mica scherza: risultato? Un solo giallo su quattro ammonizioni. Nandez gli si azzecca addosso, appena esce libera lo spazio per il cross di Mario Rui per l'1-0. Nel destro del 2-1 c'è tutta la polvere che si toglie dalle spalle e dal piede. È protagonista di ben 24 duelli in tutta la partita, ne vince la metà. (Dal 90' Zanoli SV)



Mazzarri 6 - Per lui ha un valore speciale questa partita, con il Cagliari non si è lasciato nel migliore dei modi. Ranieri vuole allungargli gli schemi con la doppia punta, lui risponde con una pressione molto alta per evitare il lancio lungo. Il momento migliore dei sardi non porta particolari problemi, Ranieri si chiude dietro stringendo difesa e centrocampo dopo aver sofferto più di un cross. Il Napoli arriva al tiro costruendo triangoli rapidi in verticale, ma senza esser mai preciso davanti a Scuffet: quindici tiri nel primo tempo, tre nello specchio. Si gioca la carta Raspadori per aumentare la pericolosità offensiva, appena arriva il gol arriva la disattenzione difensiva per l'1-1. Poi c'è la qualità dei singoli: un pallone in bilico che Osimhen fa suo e che Kvara butta in rete. Ranieri due come lui mica li ha nel Cagliari. Da rivedere le marcature sui piazzati, Dossena nel finale salta da solo. Fisicamente la squadra mantiene tutto il match, poi si può sempre migliorare.

(claudio russo)