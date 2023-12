Azzurri vincenti in casa dopo 80 giorni

Cronaca 16 Dicembre 2023 Fonte: Mediaset



Contro il Cagliari finisce 2-1: al 68' Osimhen la sblocca di testa, pareggia Pavoletti e la chiude Kvaratskhelia su assist del nigeriano





Cronaca16 Dicembre 2023MediasetContro il Cagliari finisce 2-1: al 68' Osimhen la sblocca di testa, pareggia Pavoletti e la chiude Kvaratskhelia su assist del nigeriano Il Napoli batte 2-1 il Cagliari nella 16a giornata di Serie A e torna a vincere in campionato al Maradona dopo 80 giorni: l'ultimo successo davanti ai propri tifosi risaliva al 27 settembre contro l'Udinese. I tre punti sono griffati Osimhen e Kvaratskhelia: il nigeriano sblocca di testa al 69', poi serve al georgiano l'assist del 2-1. In mezzo al 71' il momentaneo pareggio di Pavoletti, bravo ad anticipare Juan Jesus sull'invitante cross di Luvumbo. Nel primo tempo palo di testa di Rrahmani (29').



LA PARTITA

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Dopo in Champions contro il Braga, il Napoli torna ad esultare davanti ai propri tifosi anche in campionato e lo fa con i due uomini simbolo dello scudetto: Osimhen e Kvaratskhelia. Sono loro due a far saltare il piano di un buon Cagliari messo bene in campo da Ranieri, ma Mazzarri può anche essere felice per il ritorno in campo di Mario Rui: il portoghese ha servito a Osimhen il pallone dell'1-0, ma soprattutto ha cambiato volto a Kvara che con lui in campo riesce ad andare molto più in verticale e a puntare l'uomo come preferisce fare. Nota dolente (e non è la prima volta) la retroguardia: anche stasera il Napoli ha preso un gol evitabile e ha rischiato di buttare alle ortiche due punti fondamentali nella corsa Champions. Almeno per una sera Di Lorenzo e compagni tornano a occupare il quarto posto in classifica.



Un solo cambio per Mazzarri rispetto al Braga: c'è Cajuste per Zielinski. In panchina si rivede Mario Rui, con Natan confermato terzino sinistro. Ranieri rivoluziona il suo Cagliari: 4-4-2 con Petagna-Pavoletti in attacco, Nandez terzino e Oristanio davanti a lui sulla fascia. Come da copione il Napoli ha costantemente in mano il pallino del gioco, mentre in Cagliari si difende basso e spera in qualche ripartenza. La palla è quasi sempre nei piedi dei campioni d'Italia, ma la pressione costante non fa rima con grandi occasioni da gol. Osimhen patisce la marcatura a uomo di Goldaniga ed è troppo nervoso e impreciso: nei primi 18' il nigeriano va alla conclusione tre volte senza mai impensierire Scuffet. Ben più pericoloso Augello al 22': il suo destro deviato da Di Lorenzo termina a lato di poco. La migliore occasione del primo tempo per il Napoli arriva da calcio da fermo: punizione di Politano, Rrahmani colpisce di testa e prende in pieno il palo alla destra di Scuffet (29'). Dopo un paio di occasioni non sfruttate a dovere da Cajuste e Di Lorenzo, i padroni di casa rischiano di capitolare al 40' quando Nandez parte in contropiede, ma è bravo Meret in uscita a respingere. La prima frazione si chiude con un intervento duro di Goldaniga su Krava che scalda gli animi: ammoniti il difensore del Cagliari, Pavoletti e Rrahmani. Poi la punizione di Politano termina alta e gli azzurri vanno negli spogliatoi sotto i fischi del Maradona.



Doppio cambio per Ranieri nell'intervallo: dentro Obert e Deiola per Petagna e Jankto e passaggio al 3-5-2. Proprio lo slovacco spaventa subito Meret, calciando forte ma troppo centrale. La gara non si sblocca e Mazzarri al 59' aumenta il potenziale offensivo: dentro Mario Rui e Raspadori. E proprio il portoghese pennella sulla testa di Osimhen il pallone dell'1-0. Esplode di gioia il Maradona, che però viene gelato solo 3 minuti dopo quando Luvumbo (appena entrato) salta Rrahmani e mette in area dove Pavoletti anticipa Juan Jesus e pareggia. Il Napoli torna a spingere, Politano sfiora il palo ma ci vuole una grande giocata di Osimhen per tornare in vantaggio: il fresco Pallone d'oro africano difende benissimo la palla e in mezzo a tre giocatori avversari trova Kvara sul secondo palo, destro di prima intenzione che prende il palo e si insacca. Politano si vede annullare il tris per un fuorigioco ritenuto attivo di Osimhen (ci sono dubbi al riguardo) e nel finale il Cagliari si costruisce la grande occasione del pareggio, ma Dossena di testa conclude alto di pochissimo.



Il Napoli batte 2-1 il Cagliari nella 16a giornata di Serie A e torna a vincere in campionato al Maradona dopo 80 giorni: l'ultimo successo davanti ai propri tifosi risaliva al 27 settembre contro l'Udinese. I tre punti sono griffati Osimhen e Kvaratskhelia: il nigeriano sblocca di testa al 69', poi serve al georgiano l'assist del 2-1. In mezzo al 71' il momentaneo pareggio di Pavoletti, bravo ad anticipare Juan Jesus sull'invitante cross di Luvumbo. Nel primo tempo palo di testa di Rrahmani (29').LA PARTITATre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Dopo in Champions contro il Braga, il Napoli torna ad esultare davanti ai propri tifosi anche in campionato e lo fa con i due uomini simbolo dello scudetto: Osimhen e Kvaratskhelia. Sono loro due a far saltare il piano di un buon Cagliari messo bene in campo da Ranieri, ma Mazzarri può anche essere felice per il ritorno in campo di Mario Rui: il portoghese ha servito a Osimhen il pallone dell'1-0, ma soprattutto ha cambiato volto a Kvara che con lui in campo riesce ad andare molto più in verticale e a puntare l'uomo come preferisce fare. Nota dolente (e non è la prima volta) la retroguardia: anche stasera il Napoli ha preso un gol evitabile e ha rischiato di buttare alle ortiche due punti fondamentali nella corsa Champions. Almeno per una sera Di Lorenzo e compagni tornano a occupare il quarto posto in classifica.Un solo cambio per Mazzarri rispetto al Braga: c'è Cajuste per Zielinski. In panchina si rivede Mario Rui, con Natan confermato terzino sinistro. Ranieri rivoluziona il suo Cagliari: 4-4-2 con Petagna-Pavoletti in attacco, Nandez terzino e Oristanio davanti a lui sulla fascia. Come da copione il Napoli ha costantemente in mano il pallino del gioco, mentre in Cagliari si difende basso e spera in qualche ripartenza. La palla è quasi sempre nei piedi dei campioni d'Italia, ma la pressione costante non fa rima con grandi occasioni da gol. Osimhen patisce la marcatura a uomo di Goldaniga ed è troppo nervoso e impreciso: nei primi 18' il nigeriano va alla conclusione tre volte senza mai impensierire Scuffet. Ben più pericoloso Augello al 22': il suo destro deviato da Di Lorenzo termina a lato di poco. La migliore occasione del primo tempo per il Napoli arriva da calcio da fermo: punizione di Politano, Rrahmani colpisce di testa e prende in pieno il palo alla destra di Scuffet (29'). Dopo un paio di occasioni non sfruttate a dovere da Cajuste e Di Lorenzo, i padroni di casa rischiano di capitolare al 40' quando Nandez parte in contropiede, ma è bravo Meret in uscita a respingere. La prima frazione si chiude con un intervento duro di Goldaniga su Krava che scalda gli animi: ammoniti il difensore del Cagliari, Pavoletti e Rrahmani. Poi la punizione di Politano termina alta e gli azzurri vanno negli spogliatoi sotto i fischi del Maradona.Doppio cambio per Ranieri nell'intervallo: dentro Obert e Deiola per Petagna e Jankto e passaggio al 3-5-2. Proprio lo slovacco spaventa subito Meret, calciando forte ma troppo centrale. La gara non si sblocca e Mazzarri al 59' aumenta il potenziale offensivo: dentro Mario Rui e Raspadori. E proprio il portoghese pennella sulla testa di Osimhen il pallone dell'1-0. Esplode di gioia il Maradona, che però viene gelato solo 3 minuti dopo quando Luvumbo (appena entrato) salta Rrahmani e mette in area dove Pavoletti anticipa Juan Jesus e pareggia. Il Napoli torna a spingere, Politano sfiora il palo ma ci vuole una grande giocata di Osimhen per tornare in vantaggio: il fresco Pallone d'oro africano difende benissimo la palla e in mezzo a tre giocatori avversari trova Kvara sul secondo palo, destro di prima intenzione che prende il palo e si insacca. Politano si vede annullare il tris per un fuorigioco ritenuto attivo di Osimhen (ci sono dubbi al riguardo) e nel finale il Cagliari si costruisce la grande occasione del pareggio, ma Dossena di testa conclude alto di pochissimo.