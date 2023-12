Politano: "Fondamentale tornare a vincere al Maradona"

Interviste16 Dicembre 2023Corriere dello Sport"Un risultato che abbiamo voluto conquistare a tutti i costi perché vincere in casa in campionato ci mancava" Matteo Politano trasmette la sua emozione dopo il successo sul Cagliari.



"E' un risultato che pesa e che abbiamo voluto conquistare a tutti i costi perchè vincere in casa in campionato ci mancava da troppo tempo"



"Abbiamo disputato una buonissima partita. il Cagliari ha dimostrato di essere un avversario tenace che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a non perdere l'equilibrio e a risalire anche dopo il pareggio"



"Osimhen e Kvara sono due giocatori importantissimi per noi, stasera lo hanno ancora una volta dimostrato. Dobbiamo proseguire così, la stagione è lunga e noi vogliamo essere protagonisti della lotta per lo scudetto fino alla fine"



