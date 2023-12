Scuffet: "Partita decisa da giocate di due campioni"

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Cagliari, è intervenuto il portiere del Cagliari Simone Scuffet: "Il rimpianto più grande è il risultato, hanno deciso la partita due campioni con due giocate. Con un pizzico di fortuna sul palo, ma la fortuna va costruita. Noi abbiamo fatto una ottima partita e dobbiamo ripartire da qui.



Fiducia? Il mister cambia spesso i giocatori in campo, ci sentiamo tutti partecipi e determinanti, in campo cerchiamo di dare il massimo per la squadra. Sono diverse partite che troviamo prestazioni importanti, con qualche errore qua e là, ma stiamo trovando una quadratura e continueremo a lavorare perchè il cammino è lungo.



La qualità migliore del nostro gruppo? L'unione e la determinazione nel non mollare mai, abbiamo dimostrato ribaltando partite negli ultimi minuti: chi entra si sente partecipe e determinante, nessuno si dà mai per vinto e ciò deriva dall'unità del gruppo e dalle indicazioni del mister”



