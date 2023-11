Voci dal Forum: Cui prodest

Cronaca 29 Novembre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Ha il Napoli una buona difesa? Sicuramente no! Allora la squadra del Napoli, spiace dirlo, farà fatica, almeno quest'anno





Cronaca29 Novembre 2023Forum SoloNapoli - DarioHa il Napoli una buona difesa? Sicuramente no! Allora la squadra del Napoli, spiace dirlo, farà fatica, almeno quest'anno Per costruire una grande squadra, si tenga presente la costruzione di una casa. Qual è la prima cosa da fare per avere una casa bella, solida e duratura? Sarà sicuramente quella di provvedere la casa futura di fondamenta degne di essere chiamate tali. In una qualsiasi squadra di calcio le fondamenta sono rappresentate, a mio sommesso avviso, dalla difesa. Ha il Napoli una buona difesa? Sicuramente no! Allora la squadra del Napoli, spiace dirlo, farà fatica, almeno quest'anno, a raggiungere qualsiasi traguardo. A tal proposito, nonostante l'enorme divario tecnico, tutto a favore del Napoli, non darei per scontato il risultato con il Braga, perché con una difesa simile, tutto è possibile. Di chi la colpa? Non c'è neanche bisogno di chiederlo: del sultano-sciamano naturalmente. È da vent'anni nel calcio e ancora non ha capito che una grande squadra è tale, quando ha una grande difesa. Non l'ha capito fino ad ora, non lo capirà mai. Qualcuno, a ragione, gli griderebbe: - capra, capra, capra! - Il Napoli aveva, grazie a Giuntoli, un grandissimo difensore, Kim. Il sultano-sciamano, pur sapendo da gennaio che sarebbe andato via, non ha provveduto a sostituirlo, anzi l'ha sostituito con il nulla, vale a dire Natan. Oggi si fa un gran parlare dell'ultimo bilancio del Napoli con un saldo attivo di 80 milioni. E cosa è stato prodotto? Natan, Cajuste e Lindstrom? Bella roba! A proposito del bilancio e del suo attivo, sorge spontanea una domanda: Cui prodest? A chi legge, la risposta.

La partita. Ci si era avvicinati a questa partita con qualche speranza, ma nel leggere la formazione, non me ne voglia il buon Mazzarri, si è spenta, da parte mia, ogni speranza. Non puoi giocare con un ex calciatore, Juan Jesus, sulla sinistra e tenere l'unico centrale che è veramente marcatore e fortissimo colpitore di testa, Ostigard, in panchina. Su quella fascia i madrileni hanno imperversato per tutta la partita. E Natan? È davvero costui giocatore di serie A? A mio modo di vedere, a stento di serie B, forse. In quanto a Meret, dopo la papera sul terzo goal, nonostante avesse fatto tre eccellenti salvataggi in precedenza, credo si sia conclusa qui la sua parentesi napoletana. Il ragazzo non può giocare in queste condizioni. Caro Meret, va altrove e dimostra il tuo grandissimo valore. Grazie per la tua signorilità e il tuo perbenismo. In bocca al lupo! Una parola su Lozano. Considerato quello che sta combinando con il PSV, è stata una buona idea cederlo? Il sovrano doveva risparmiare.

Bene, non mi dilungo oltre, non ne vale la pena e lascio il solo risultato:

Real Madrid - Napoli 4-2.

Do solo questi voti, nella speranza che Mazzarri capisca: Juan Jesus, 3; Natan, 2.

Nelle prossime gare, specialmente quella con l'Inter, Ostigard a far coppia col discreto, niente più, Rrahmani, e Zanoli a tutto gas sulla sinistra. Non si dimentichi di dire ai signorini che scendono in campo di essere più decisivi nei contrasti. È tutto!