Simeone: "Felice per il gol segnato ma..."

Interviste 29 Novembre 2023 Fonte: SSC Napoli



"C'è amarezza per il risultato. Ci dispiace perché potevamo anche vincere la partita"





Interviste29 Novembre 2023SSC Napoli"C'è amarezza per il risultato. Ci dispiace perché potevamo anche vincere la partita" "E' sempre bello segnare con il Napoli e oltretutto a Madrid, però c'è amarezza per il risultato. Ci dispiace perchè potevamo anche vincere". Giovanni Simeone ha segnato la rete di apertuta nella serata del Bernabeu.



