Azzurri sconfitti ma a testa alta

Cronaca 29 Novembre 2023 Fonte: Mediaset



Contro il Real Madrid finisce 4-2. I campioni d'Italia tengono testa per buona parte della gara ai galacticos capitolando solo nel finale





Cronaca29 Novembre 2023MediasetContro il Real Madrid finisce 4-2. I campioni d'Italia tengono testa per buona parte della gara ai galacticos capitolando solo nel finale Il Napoli cade 4-2 a Madrid contro il Real nella quinta giornata del Gruppo C di Champions League e, anche a causa del pareggio tra Braga e Union Berlino, deve rimandare l'appuntamento con la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. Partita ricca di emozioni al Bernabeu: la sblocca Simeone (9'), ma la ribaltano i padroni di casa grazie alla risposta lampo di Rodrygo (11') e al gol del solito Bellingham (22'). Nella ripresa un bolide di Anguissa (47') vale il pareggio, prima che il baby Nico Paz (84'), aiutato da una papera di Meret, riporti avanti i ragazzi di Ancelotti. In pieno recupero ci pensa Joselu a calare il poker. I blancos passano da primi, Mazzarri si giocherà tutto al "Maradona" contro il Braga il 12 dicembre, quando comunque basterà un pareggio.



LA PARTITA



Il match comincia su ritmi abbastanza compassati, ma esplode improvvisamente dopo 10': il Napoli la sblocca con Simeone, che raccoglie un assist sporco di Di Lorenzo e da due passi batte Lunin (gol sancito dalla goal line technology); il tempo di un giro di lancette e il Real pareggia con un gran destro all'incrocio di Rodrygo, innescato da un bel recupero di Brahim Diaz. Dopo il gol del pari i padroni di casa si mettono in controllo della partita e al 22' la ribaltano con una facilità quasi disarmante: palla col contagiri di Alaba sulla testa di Bellingham, che sfila alle spalle di un ingenuo Natan e trafigge Meret. I ragazzi di Mazzarri provano a reagire guidati dagli spunti di Kvaratskhelia e dalla grinta di Simeone, ma i Blancos affondano con estrema facilità quando trovano spazi e vanno vicini al 3-1 con un diagonale di Diaz che si spegne a lato di poco. Il Napoli chiude in crescendo, ha una buona chance all'ultimo istante ancora sull'asse Di Lorenzo-Simeone, ma va al riposo sotto di un gol senza più essere riuscito a impensierire Lunin.



A inizio ripresa c'è Osimhen al posto di Simeone, ma a rimettere subito le cose a posto ci pensa Anguissa: bel pallone di Di Lorenzo per il camerunese che coglie completamente fuori posizione la difesa del Real, la prima conclusione viene ribattuta, ma la seconda è un missile che si fila all'incrocio e vale il 2-2. Al 52' i partenopei hanno una clamorosa occasione per ribaltarla in contropiede dopo un pasticcio di Ceballos, ma il cross di Kvaratskhelia per Osimhen è troppo timido e Valverde può liberare sul più bello. Dieci minuti dopo sono i Blancos a disperarsi per l'errore di Joselu (subentrato a Ceballos), che a due passi dalla riga di porta colpisce di coscia e spara alto. Il Napoli va un po' in affanno nel finale, al 77' e al 79' Mazzarri deve ringraziare Meret, che prima vola sull'incornata di Rudiger, poi ha un grande riflesso di piede sull'inserimento del solito Bellingham. Il portiere è però protagonista in negativo nel momento peggiore: una conclusione non particolarmente insidiosa del baby Paz lo trae in inganno e la papera vale il 3-2 per i padroni di casa. A quel punto gli azzurri escono dalla partita e in pieno recupero incassano anche il quarto gol: tutto nasce da una gran giocata di Bellingham in mezzo al campo, che poi si inventa anche un delizioso assist di esterno per Joselu, che si fa perdonare gli erroracci chiudendo i conti.



Il Napoli cade 4-2 a Madrid contro il Real nella quinta giornata del Gruppo C di Champions League e, anche a causa del pareggio tra Braga e Union Berlino, deve rimandare l'appuntamento con la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. Partita ricca di emozioni al Bernabeu: la sblocca Simeone (9'), ma la ribaltano i padroni di casa grazie alla risposta lampo di Rodrygo (11') e al gol del solito Bellingham (22'). Nella ripresa un bolide di Anguissa (47') vale il pareggio, prima che il baby Nico Paz (84'), aiutato da una papera di Meret, riporti avanti i ragazzi di Ancelotti. In pieno recupero ci pensa Joselu a calare il poker. I blancos passano da primi, Mazzarri si giocherà tutto al "Maradona" contro il Braga il 12 dicembre, quando comunque basterà un pareggio.LA PARTITAIl match comincia su ritmi abbastanza compassati, ma esplode improvvisamente dopo 10': il Napoli la sblocca con Simeone, che raccoglie un assist sporco di Di Lorenzo e da due passi batte Lunin (gol sancito dalla goal line technology); il tempo di un giro di lancette e il Real pareggia con un gran destro all'incrocio di Rodrygo, innescato da un bel recupero di Brahim Diaz. Dopo il gol del pari i padroni di casa si mettono in controllo della partita e al 22' la ribaltano con una facilità quasi disarmante: palla col contagiri di Alaba sulla testa di Bellingham, che sfila alle spalle di un ingenuo Natan e trafigge Meret. I ragazzi di Mazzarri provano a reagire guidati dagli spunti di Kvaratskhelia e dalla grinta di Simeone, ma i Blancos affondano con estrema facilità quando trovano spazi e vanno vicini al 3-1 con un diagonale di Diaz che si spegne a lato di poco. Il Napoli chiude in crescendo, ha una buona chance all'ultimo istante ancora sull'asse Di Lorenzo-Simeone, ma va al riposo sotto di un gol senza più essere riuscito a impensierire Lunin.A inizio ripresa c'è Osimhen al posto di Simeone, ma a rimettere subito le cose a posto ci pensa Anguissa: bel pallone di Di Lorenzo per il camerunese che coglie completamente fuori posizione la difesa del Real, la prima conclusione viene ribattuta, ma la seconda è un missile che si fila all'incrocio e vale il 2-2. Al 52' i partenopei hanno una clamorosa occasione per ribaltarla in contropiede dopo un pasticcio di Ceballos, ma il cross di Kvaratskhelia per Osimhen è troppo timido e Valverde può liberare sul più bello. Dieci minuti dopo sono i Blancos a disperarsi per l'errore di Joselu (subentrato a Ceballos), che a due passi dalla riga di porta colpisce di coscia e spara alto. Il Napoli va un po' in affanno nel finale, al 77' e al 79' Mazzarri deve ringraziare Meret, che prima vola sull'incornata di Rudiger, poi ha un grande riflesso di piede sull'inserimento del solito Bellingham. Il portiere è però protagonista in negativo nel momento peggiore: una conclusione non particolarmente insidiosa del baby Paz lo trae in inganno e la papera vale il 3-2 per i padroni di casa. A quel punto gli azzurri escono dalla partita e in pieno recupero incassano anche il quarto gol: tutto nasce da una gran giocata di Bellingham in mezzo al campo, che poi si inventa anche un delizioso assist di esterno per Joselu, che si fa perdonare gli erroracci chiudendo i conti.