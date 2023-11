Di Lorenzo: "Ci penalizza solo il risultato"

Interviste 29 Novembre 2023 Fonte: CalcioNapoli24



"È stata una buona gara e solo per dei dettagli che queste partite si risolvono"





Interviste29 Novembre 2023CalcioNapoli24"È stata una buona gara e solo per dei dettagli che queste partite si risolvono" Ai microfoni di Prime Video, nel post-partita del match di Champions League Real Madrid-Napoli, è intervenuto il difensore del Napoli GIovanni Di Lorenzo, rilasciando alcune dichiarazioni: “Bicchiere mezzo pieno stasera, è stata una buona gara e per dei dettagli poi queste partite si risolvono. Siamo stati in equilibrio, abbiamo creato occasioni da gol, ci penalizza solo il risultato.



Sta rinascendo il gruppo Napoli? Non sono d'accordo, il gruppo c'è sempre stato. Se i risultati non vengono uno vede tutto male, però il gruppo c'è sempre stato e siamo sempre stati uniti: abbiamo voluto compattarci ancora di più, non siamo contenti di ciò che stiamo facendo e i passi in avanti sono un buon auspicio. Non potremo sbagliare col Braga, vogliamo andare agli ottavi”



Ai microfoni di Prime Video, nel post-partita del match di Champions League Real Madrid-Napoli, è intervenuto il difensore del Napoli GIovanni Di Lorenzo, rilasciando alcune dichiarazioni: “Bicchiere mezzo pieno stasera, è stata una buona gara e per dei dettagli poi queste partite si risolvono. Siamo stati in equilibrio, abbiamo creato occasioni da gol, ci penalizza solo il risultato.Sta rinascendo il gruppo Napoli? Non sono d'accordo, il gruppo c'è sempre stato. Se i risultati non vengono uno vede tutto male, però il gruppo c'è sempre stato e siamo sempre stati uniti: abbiamo voluto compattarci ancora di più, non siamo contenti di ciò che stiamo facendo e i passi in avanti sono un buon auspicio. Non potremo sbagliare col Braga, vogliamo andare agli ottavi”