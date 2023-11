Anguissa: "Contro squadre così non si possono fare errori"

Interviste 29 Novembre 2023 Fonte: TMW



"Quando si hanno le occasioni, si deve fare gol e stavolta non lo abbiamo fatto"





Interviste29 Novembre 2023TMW"Quando si hanno le occasioni, si deve fare gol e stavolta non lo abbiamo fatto" Il Napoli cade 4-2 a Madrid contro il Real nella quinta giornata del Gruppo C di Champions League e, anche a causa del pareggio tra Braga e Union Berlino, deve rimandare l'appuntamento con la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. "Sappiamo che contro squadre così non possiamo fare certi errori - ha sottolineato Zambo Anguissa nel post gara ai microfoni di Sky Sport -, abbiamo pagato subito. Il calcio è così, dobbiamo ripartire forti ricordando le cose che abbiamo fatto bene. Quando si hanno le occasioni, si deve fare gol e stavolta non lo abbiamo fatto".



La qualificazione è ancora da conquistare. "Non abbiamo vinto contro una grande squadra, ora possiamo e dobbiamo vincere l'ultima per passare. Adesso si vede che la squadra gioca insieme, uno per tutti e tutti per uno. La forza della squadra è la squadra stessa".



Il Napoli cade 4-2 a Madrid contro il Real nella quinta giornata del Gruppo C di Champions League e, anche a causa del pareggio tra Braga e Union Berlino, deve rimandare l'appuntamento con la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. "Sappiamo che contro squadre così non possiamo fare certi errori - ha sottolineato Zambo Anguissa nel post gara ai microfoni di Sky Sport -, abbiamo pagato subito. Il calcio è così, dobbiamo ripartire forti ricordando le cose che abbiamo fatto bene. Quando si hanno le occasioni, si deve fare gol e stavolta non lo abbiamo fatto".La qualificazione è ancora da conquistare. "Non abbiamo vinto contro una grande squadra, ora possiamo e dobbiamo vincere l'ultima per passare. Adesso si vede che la squadra gioca insieme, uno per tutti e tutti per uno. La forza della squadra è la squadra stessa".