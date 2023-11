Bellingham: "Ce l'abbiamo messa tutto per fare gol"

Interviste 29 Novembre 2023 Fonte: Mediaset



"I miei compagni mi stanno dando la forza di giocare. Sono nato per giocare a calcio, in qualsiasi condizione"





Interviste29 Novembre 2023Mediaset"I miei compagni mi stanno dando la forza di giocare. Sono nato per giocare a calcio, in qualsiasi condizione" Jude Bellingham ha parlato a Prime Video: "E' stata una bella partita, abbiamo fatto di tutto per sfruttare quello che abbiamo creato. Ce l'abbiamo messa tutto per fare gol visto che ne abbiamo subiti due, ce l'abbiamo messa tutta per vincere e andare avanti nel nostro cammino. I miei compagni mi stanno dando la forza di giocare. Sono nato per giocare a calcio, in qualsiasi condizione".



Jude Bellingham ha parlato a Prime Video: "E' stata una bella partita, abbiamo fatto di tutto per sfruttare quello che abbiamo creato. Ce l'abbiamo messa tutto per fare gol visto che ne abbiamo subiti due, ce l'abbiamo messa tutta per vincere e andare avanti nel nostro cammino. I miei compagni mi stanno dando la forza di giocare. Sono nato per giocare a calcio, in qualsiasi condizione".