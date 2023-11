Voci dal Forum: La sentenza

Cronaca8 Novembre 2023Forum SoloNapoli - DarioLa partita con i tedeschi ha sentenziato quanto segue: il Napoli dopo cinque mesi di sciagurato, lasciatemi passare il termine, garcismo non ha un gioco L'Union Berlino proveniva da dodici sconfitte consecutive. Ha aspettato la trasferta di Napoli, quindi per giocare al Maradona, per interrompere questa serie negativa e, complice il Napoli, c'è riuscita. Le colpe principali per questo mezzo passo falso sono indiscutibilmente del Sultano che abbiamo, ahimè, alla presidenza, che spera sempre nei miracoli per avere botte piena e moglie ubriaca. Da gennaio sai che andrà via Kim e lo sostituisci con Natan? Suvvia, ma stiamo scherzando? Intavoli, così dici, mille trattative con interminabili tira e molla e te ne esci con Natan? Mandi via Lozano e ti presenti con Lindstrom, bocciato indiscutibilmente da questa specie di allenatore scribacchino che abbiamo in panchina. A proposito di allenatore, hai visto bene questa partita? Ti sei reso conto, vedi soprattutto secondo tempo, che la squadra, non avendo ancora un gioco e mai lo avrà, vive di iniziative personali? Cosa aspetti, quindi, ad esonerare questo furbastro che abbiamo in panchina? Come? Aspetti che si dimetta? Fai male, perché non si dimetterà mai, ama i soldi più di te, e a rimetterci sarai solo tu, specialmente con il parco giocatori in continua e inarrestabile svalutazione.

La partita. Nel primo tempo il Napoli passa in vantaggio con una deviazione fortunata di Politanho, migliore in campo. Nel secondo tempo, da un angolo in favore del Napoli, i tedeschi sviluppano un contropiede che li porta al pareggio. Da notare che la partita era finita e i i tedeschi non aspettavano altro che il colpo di grazia. Un arrembaggio su quel calcio d'angolo assolutamente senza senso, ma che fotografa perfettamente la pochezza di questo tizio che abbiamo in panchina e il suo stato confusionale. Ancora una volta, inoltre, nel secondo tempo è mancata la condizione atletica.

Napoli - Union Berlino 1-1.

Nota di merito per Politanho, che è stato semplicemente devastante. Non avrei mi immaginato che Politanho potesse raggiungere questi livelli. Mi cospargo il capo di ceneri per le tante critiche. Ecco perché oggi Politanho e non Politano.

Signori, per favore, conteniamoci! Raspadori è una cosa, ma Osimhen è tutt'altra roba. Per favore, non bestemmiate!

Sono curioso ora di vedere cosa si inventeranno i soloni, gli esperti dal divano per dare colpe a Meret sul goal incassato. Questa è gente capace di questo e altro.