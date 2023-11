Napoli-Union Berlino: i voti agli azzurri



Cronaca 8 Novembre 2023 Fonte: Mediaset



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio del Maradona





Cronaca8 Novembre 2023MediasetIl giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio del Maradona

Meret 6 - a fine primo tempo fortunato sulla punizione di Juranovic che si stampa sul palo, nella ripresa dice no a Becker, ma deve arrendersi al tap-in di Fofana. Per il resto attento e reattivo

Di Lorenzo 6,5 - nel primo tempo lavora in marcatura e si propone alternandosi in profondità con Politano tenendo alto il baricentro del Napoli dalla sua parte. Nella ripresa cala e spinge meno, ma non molla fino alla fine

Rrahmani 5,5 - si incolla in marcatura a Fofana e nel primo tempo lo annulla. A inizio ripresa però sulla ripartenza dell'Union non riesce a star dietro a Becker e i tedeschi pareggiano. Insidioso nel gioco aereo sui calci piazzati

Natan 6 - Becker resta basso e insieme a Rrahmani fa buona guardia al centro della difesa. Nel primo tempo centra un palo di testa

Mario Rui 6 - smista palloni da dietro cercando di innescare Kvara e Raspadori in verticale. Attento in copertura e pronto ad alzarsi per sfruttare il suo sinistro. Nel primo tempo serve l'assist a Politano, nella ripresa però non è posizionato correttamente sul pareggio in ripartenza dell'Union (32' st Olivera 6 - entra e dà il cambio a Mario Rui)

Anguissa 6,5 - potente, dinamico e reattivo in mediana. Giganteggia a centrocampo e mostra anche piedi buoni nello stretto quando deve dialogare con i compagni e puntare l'area avversaria. Nel primo tempo segna di testa, ma Makkelie annulla per un fallo di Di Lorenzo. Nella ripresa

Lobotka 6 - poco appariscente, ma sempre al centro della manovra per dare equilibrio e ordine al gioco azzurro. Va al trotto, ma è ovunque. Nella ripresa esce per un problema a un braccio (32' st Simeone 5,5 - entra per aumentare il peso dell'attacco, ma non trova la porta di testa in tuffo e rimedia anche un giallo dopo un errore)

Zielinski 5,5 - si nasconde un po' in fase di costruzione, poi spunta all'improvviso tra le linee facendosi trovare dai compagni e cercando l'uno-due al limite. Si accende a solo intermittenza (45' st Cajuste sv -)

Politano 7 - parte largo e attacca la profondità a destra in tandem con Di Lorenzo. Spinge dando pochi riferimenti ai difensori tedeschi e accentrandosi per andare al tiro. Sblocca il match con una deviazione fortunata, ma il taglio e l'anticipo su Diogo Leite sono perfetti. Nella ripresa è uno dei pochi a tenere alto il ritmo e a saltare l'uomo (41' st Lindstrom sv -)

Raspadori 7 - ancora al centro dell'attacco lavora bene spalle alla porta smistando palloni di prima per gli esterni e dando un prezioso appoggio in verticale alla squadra. Si muove sempre con i tempi giusti e sbaglia pochissimo tecnicamente. Meglio nel primo tempo col Napoli più compatto e propositivo, ma sempre lucido anche nella ripresa

Kvaratskhelia 5,5 - solito lavoro a sfiancare la difesa con i suoi strappi e le sue sterzate fino all'ultimo. L'intenzione c'è, il risultato meno. Luci e ombre

All.: Garcia 6 - mette in campo un Napoli solido e ordinato puntando sul palleggio e sugli esterni per provare a ipotecare gli ottavi di Champions. Con Raspadori play avanzato, si affida intelligentemente alla doppia spinta di Mario Rui e Kvara da una parte e di Di Lorenzo e Politano dall'altra per creare la superiorità e sfondare. Finché il ritmo resta alto, gli azzurri fanno il match, poi nella ripresa non chiudono la gara e si fanno infilare in ripartenza.