Raspadori: "Pagato caro un solo errore"

Interviste 8 Novembre 2023 Fonte: SSC Napoli



Interviste8 Novembre 2023SSC Napoli"In ogni caso abbiamo tanta convinzione nel poter raggiungere l'obiettivo della qualificazione" Giacomo Raspadori esprime il proprio rammarico per l'esito della sfida del Maradona contro l'Union Berlino: "Sulla prestazione dobbiamo solo dare una lettura positiva perchè avremmo potuto avere due gol di vantaggio già nel primo tempo".



