Di Lorenzo: "Meritavamo ampiamente di vincere"

Interviste 8 Novembre 2023 Fonte: SSC Napoli



Interviste8 Novembre 2023SSC Napoli"Dopo aver sbloccato il risultato bisognava gestire meglio la gara e segnare il gol della sicurezza" "Abbiamo commesso un errore che ci è costato il gol del pareggio, ma meritavamo ampiamente di vincere come prestazione". Giovanni Di Lorenzo analizza il pareggio con l'Union Berlino.



