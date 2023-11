Bonucci: "Raspadori è un grande attaccante"

Interviste8 Novembre 2023TuttoSport"Contro attaccanti così il difensore deve restare concentrato per 95 minuti" L'Union Berlino di Bonucci interrompe la striscia negativa di 12 sconfitte consecutive e ottiene un punto importante nella trasferta di Champions League in casa del Napoli. Il difensore ex Juventus ha giocato titolare e al termine della sfida ha dichiarato: "Sapevamo che qualcosa in più dovevamo fare. E già negli allenamenti qualcosa era cambiato. Ora non dobbiamo accontentarci perché sabato ci sarà un'altra gara importante col Leverkusen e dovremo fare molto bene soprattutto a livello difensivo. Questo deve essere un mattoncino importante. Sembrava di vivere un incubo, abbiamo preso un gol sfortunato anche se il Napoli stava pressando e spingendo. Nella ripresa poi c'è stata una grande reazione. Sapevamo che potevamo ripartire e far male al Napoli.".



Il difensore ha proseguito: "Questo modo di giocare ci ha premiato, stiamo cominciando a conoscerci meglio. Sono io che devo adattarmi al loro modo di giocare. L'allenatore ci chiede di lavorare uomo contro uomo, a me è toccato Raspadori e mi ha fatto correre ovunque" per poi aggiungere: "Jack è un grande attaccante. Contro attaccanti così il difensore deve restare concentrato per 95 minuti, nell'unica occasione in cui non ho accorciato mi sono preso l'ammonizione che poi un po' ti condiziona. Se lo avessi affrontato un attimo prima mi sarei risparmiato il giallo. Il mio intervento mi ha ricordato un po' quello di Chiellini a Wembley...". Infine, altri complimenti per Raspadori: "Ha tutto, lo dicevo già da alcuni anni. Ha un grande futuro davanti. Il Napoli davanti e nell'uno-due ha giocatori devastanti e noi stasera siamo stati bravi a chiudere le linee di passaggio. Al resto ci ha pensato il nostro portiere".



