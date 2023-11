Fischer: "ll Napoli ha giocato meglio di noi"



Dopo dodici sconfitte consecutive, l'Union Berlino riesce a strappare un pareggio al Maradona contro il Napoli. Al termine della sfida di Champions League l'allenatore Urs Fischer in conferenza stampa ha dichiarato: "Finalmente abbiamo fatto un'ottima prestazione, premiata da un risultato positivo. Abbiamo avuto un po' di fortuna, ma la squadra ha dato tutto e ha difeso bene il pareggio. Ci tenevamo a raccogliere almeno un punto. Il Napoli ha giocato meglio di noi, ma negli ultimi minuti la partita era combattuta, poteva arrivare un gol sia da una parte che dall'altra. Sono contento perché abbiamo dato tutto, forse in fin dei conti questo punto potrà esserci utile".



Che atmosfera c'è adesso nello spogliatoio? Come può essere utile questo punto?

"L'atmosfera nello spogliatoio non è molto positiva, vista le 12 sconfitte di fila, ma si trattava di fare un piccolo passo, era importante dare un piccolo segnale. E' sicuramente importante aver mosso la classifica e aver fatto un punto. Non so a cosa servirà in Bundesliga, ma almeno la striscia negativa è finita e magari ci siamo sbloccati e può esserci utile anche in campionato".



L'aspetto mentale è contato perché stasera dopo il pareggio le cose sono cambiate.

"L'aspetto mentale è importante in tutti gli sport, dopo 12 sconfitte viene a mancare la leggerezza, viene a mancare l'autostima. Abbiamo dimostrato di essere in grado di rialzare la testa. Dopo il pareggio la partita è stata aperta. Nel finale però c'è mancata tranquillità per dare il colpo di grazia".



Garcia ha detto che l'Union è una squadra di difesa e contropiede. Lei è d'accordo?

"Il mio collega ha descritto in maniera corretta l'Union Berlino, abbiamo giocato così, di contropiede. Siamo una squadra fisica, nel calcio serve. Non condivido il fatto che abbiamo avuto una sola possibilità perché nel finale abbiamo avuto 2-3 occasioni per vincere la partita".



Perché Knoche in panchina e Diogo Leite in campo?

"Una domanda che mi lascia basito. Non ha giocato Knoche perché abbiamo giocato con la difesa a tre e ho schierato Bonucci al centro e Diogo Leite braccetto".



Cos'è cambiato rispetto al match d'andata?

"All'andata abbiamo giocato bene, oggi in maniera leggermente più aggressiva. Siamo passati al 5-3-2 e questo ci ha permesso di essere più aggressivi, di difendere a centrocampo. Ci eravamo ripromessi di giocare anche in maniera più offensiva e l'abbiamo fatto. Ci eravamo detto che anche in casa dei campioni d'Italia si poteva fare un punto per muovere la classifica e ci siamo riusciti, questo magari ci dà l'opportunità di giocarci qualcosa col Braga".