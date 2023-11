Garcia: "Bisognava chiudere la partita"

Interviste8 Novembre 2023SSC Napoli"Un peccato perché la prestazione che ha fornito la squadra meritava altro risultato" "Abbiamo rovinato una prestazione molto buona con un errore difensivo". Rudi Garcia commenta così il pareggio del Napoli contro l'Union Berlino.



