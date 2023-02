Glasner: "Una sconfitta meritata"

Interviste 21 Febbraio 2023 Fonte: Mediaset



"Ma non arriviamo come turisti al Maradona, perché con un gol possiamo portare l'inerzia del nostro lato"





Interviste21 Febbraio 2023Mediaset"Ma non arriviamo come turisti al Maradona, perché con un gol possiamo portare l'inerzia del nostro lato" "Siamo delusi, ma la sconfitta è meritata. L'avvio era promettente, ma queste buone situazioni non hanno fruttato. Abbiamo fatto errori inutili, abbiamo tolto l'autostima, il Napoli si è rafforzato. Tutta la serie di calci d'angolo, l'errore sul rigore, abbiamo perso palla sull'1-0, quasi prendiamo il raddoppio. Quello è stato il momento del Napoli e noi abbiamo perso autostima. Poi con l'espulsione di Kolo Muani... Hanno aspettato le loro occasioni, due o tre chance ottime, una di quelle sono state sfruttate. Tutto meritato ma siamo a metà. Non arriviamo come turisti con le bandiere bianche al Maradona. Sarà una gara difficile, perché con un gol possiamo portare l'inerzia del nostro lato. Ci proveremo con tutte le forze". Così in conferenza stampa il tecnico dell'Eintracht, Oliver Glasner, dopo il ko casalingo col Napoli.