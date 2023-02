Giuntoli: "Kvara non è sul mercato"

Il Napoli si gode il suo momento magico e quello dei suoi gioielli, Kvaratskhelia su tutti, ed è inevitabile, nell'elogiare l'operato del club, ripensare all'enorme affare fatto andandolo a pescare questa estate, semisconosciuto, pagandolo 10 milioni di euro. E oggi? Kvara potrebbe valere 100 milioni? "Non mi piace dare i numeri, mi piace parlare di cose concrete", risponde Cristiano Giuntoli prima della partita contro l'Eintracht. "Kvara non è sul mercato in questo momento, poi non so quanto potrà valere, lo dirà il tempo e quello che farà in futuro. In questo momento siamo molto contenti, è un gran calciatore, ce lo teniamo stretti, poi vedremo cosa dirà il futuro".



Sugli obiettivi di questo Napoli, invece, il ds non pone limiti: "Non abbiamo obblighi, se non quello di impegnarci al massimo ogni giorno. Sognare non è vietato, né in campionato né in Champions, e andiamo avanti con calma. Siamo partiti da lontano, prendendo calciatori che seguivamo da tempo. Avevamo le idee molto chiare. Tutto sposato insieme al mister. Per ora ci sono stati risultati straordinari. La convinzione ci è venuta strada facendo, non c'è un momento. Sapevamo di aver preso degli ottimi calciatori, poi le partite hanno fatto il resto. Abbiamo grandi qualità anche nell'allenatore e nello staff, i meriti sono di tutti, dal presidente al direttore fino ai calciatori".



