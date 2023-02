Voci dal Forum: Dominio assoluto

Cronaca21 Febbraio 2023Forum SoloNapoli - DarioI malcapitati tedeschi ricorderanno il Napoli, questo Napoli per lungo, lunghissimo tempo È stato dominio assoluto anche in Europa! I malcapitati tedeschi ricorderanno il Napoli, questo Napoli per lungo, lunghissimo tempo. Al momento delle loro sostituzioni, si sono visti giocatori stremati fisicamente e, soprattutto, mentalmente. Non è semplice marcare brutti clienti come Marakvara, Osi e lo stesso Lozano. Occorre unA concentrazione e determinazione fuori dal comune. Alla fine lo sforzo mentale si paga e lo si è visto specialmente con il marcatore di Marakvara, uscito dal campo, come chi è appena uscito da un incubo. e buon per lui che quella di stasera non è stata certamente la migliore prestazione di Marakvara, figuriamoci se prendeva il miglior Marakvara. Non voglio neanche pensarci, e per lui si intende.

In alcuni locali di Francoforte si è vista, ammirata una locandina dove era rappresentata un'aquila spennacchiata intenta a mangiare una pizza. L'aquila è il simbolo dell'Eintracht, la pizza rappresentava Napoli. È risultata pesante, troppo pesante la pizza per la spennacchiata aquila. Meglio così!

La partita. Spalletti conferma Lozano sulla destra, riporta Zielinsky a centrocampo e sulla sinistra si affida ad Oliveira. Scelte, a mio modo di vedere, giustissime. I restanti otto undicesimi della squadra sono quelli ammirati, ovviamente, contro il Sassuolo.

Fin dall'inizio si nota che l'Eintracht bada soprattutto a non prenderle. Non si scopre e marca con molta cura Lobo, Osi e Marakvara. I centrali del Napoli sono liberi di impostare e mne approfittano. Il Napoli controlla e l'Eintracht non è mai pericoloso. Al 36° rigore per il Napoli per fallo su Osimhen. Il rigore viene fallito da Marakvara. Al 40° il Napoli passa in vantaggio. Lobo lancia Lozano sulla destra. Il messicano effettua un cross perfetto, che Osi devia spietatamente in rete. Si ripete quesi la stessa scena due minuti dopo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Osi. Al 58° viene espulsdo Kolo Muani peer un'entrataccia su Anguissa. Sette minuti dopo il Napoli raddoppia con Di Lorenzo. Marakvara addomestica una gran palla in area e di tacco, una magia, serve Di Lorenzo, che trafigge Trapp. Sarà il risultatao finale e i tedeschi devono ringraziare il dio Pelota se il risultato no gha preso vlori tennistici.

Eintracht - Napoli 0-2. Marcatori: Osi e Di Lorenzo.

Sguardo veloce su alcuni singoli, ricordamdo che tutti vanno oltre la sufficienza. A mio modo di vedere, partita monumentale di Anguissa, da 8 pieno. Partita straodinaria di Kim, preziosa di Lozano, intelligente di Lobo, straripante di Osi e più che preziosa di Zielu. Quella magua di Marakvra in occasione del goal di Di Lorenzo è valso il costo del biglietto.

Testa ad Empoli.