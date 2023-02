Eintracht-Napoli: le probabili formazioni



Il Napoli va a caccia della sua prima volta nei quarti di finale di Champions League, l'Eintracht Francoforte non disputava una gara di Champions League ad eliminazione diretta dal 1960, quando perse 7-3 in finale contro il Real Madrid. Gli azzurri arrivano a questa sfida con la consapevolezza dei propri mezzi per il percorso compiuto in campionato, con i quindici punti di vantaggio sull'Inter. Spalletti ha dichiarato di aver preparato la squadra alla gara ad eliminazione diretta, raccontando di aver spronato la squadra ad affrontare le partite di campionato come se fossero sfide da dentro o fuori senza pensare al margine di vantaggio.



Nella formazione iniziale Spalletti pensa a tre cambi rispetto all'undici di Reggio Emilia, rispolverando Mario Rui, Lozano e Zielinski dal primo minuto. Nelle fila azzurre manca Raspadori, Glasner, invece, non può contare sul centrocampista Rode al 100%. Glasner pensa d'arretrare Kamada in mezzo al campo. L'Eintracht adotterà il 3-4-2-1, con Gotze e Lindstrom alle spalle del centravanti Kolo Muani.



Ecco le probabili formazioni:



EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti