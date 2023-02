Il Napoli domina e sbanca Francoforte

Interviste 21 Febbraio 2023



Gli azzurri superano l'Eintracht con i gol di Osimhen e Di Lorenzo ed ipotecano il passaggio ai quarti di Champions League





Il Napoli ha battuto 2-0 l'Eintracht nell'andata degli ottavi di Champions League, dominando a Francoforte ed ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Dopo i primi trenta minuti bloccati, il Napoli si è svegliato colpendo un palo con Lozano al 34' e sbagliando un rigore con Kvaratskhelia pochi istanti più tardi. La scossa però ha portato al vantaggio di Osimhen in ripartenza al 40' (con doppietta annullata poco dopo) e nella ripresa, dopo un paio di occasioni sprecate e l'espulsione di Kolo Muani, è arrivato il raddoppio di Di Lorenzo al termine di un'azione corale impreziosita dall'assist di tacco di Kvaratskhelia.



Lo spettacolo itinerante della banda Spalletti - alias Napoli 2022/23 - ha fatto a Francoforte sul Meno, in Germania. Nell'andata degli ottavi di finale, gli azzurri hanno impiegato solo qualche minuto per riprendere le misure con il calcio europeo travolgendo poi la squadra di Glasner in casa propria con le armi a disposizioni, quelle che stanno dominando anche in Serie A. Il 2-0 finale a giochi fatti sta fin stretto al Napoli, ma la prova di forza messa in campo in Germania è stata impressionante tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello mentale. Dopo un palo e un rigore sbagliato, gli azzurri hanno avuto la capacità e la forza di caricarsi ulteriormente e non dare scampo agli avversari fino a quel momento rintanati in un poco efficace 4-5-1.



Il passaggio del turno - con tutte le scaramanzie del caso - sembra in cassaforte, ma la notizia più bella anche del successo rotondo in terra teutonica sta tutta nella naturalezza con cui questo successo è arrivato. Le folate offensive di Lozano a destra, la solita qualità di Kvaratskhelia sul lato opposto e un centrocampo dominante rendono pieno merito alla dimensione europea di questo Napoli, già vista e ammirata nei gironi e con un cammino, pardon, una corsa da più di tre gol di media a partita che non accenna a fermarsi.



In casa dell'Eintracht la fase di studio è durata circa 30 minuti, più per la cautela tattica voluta da Glasner nell'accorciare il campo togliendo spazio al Napoli che per effettivo equilibrio tra le parti. Una mossa forse giusta, visto che nelle uniche occasioni in cui la squadra di Spalletti ha intravisto gli spazi alle spalle della difesa tedesca ha trovato il modo di fare male: al 34' Lozano ha colpito un palo clamoroso, poi sul proseguio dell'azione Buta si è addormentato calciando Osimhen in area anziché il pallone per un rigore sacrosanto sbagliato però da Kvaratskhelia (gran parata di Trapp). Un uno-due negativo che avrebbe potuto minare qualche certezza in casa Napoli e che invece ha caricato ulteriormente gli azzurri fino al gol al 40' di Osimhen, feroce nell'attaccare lo spazio approfittando dell'assist del "motorino" Lozano sulla destra. Azione ripetuta poco dopo ma con il nigeriano in fuorigioco e gol annullato.



Nella ripresa il Napoli è tornato in campo con la stessa foga agonistica di sempre sprecando al 55' una ripartenza quattro contro due con un tiro centrale di Lozano e poi pochi secondi dopo divorando il raddoppio con Kvaratskhelia davanti a Trapp. Un secondo gol nell'aria agevolato dall'ingenua espulsione di Kolo Muani per un'entrata pericolosa su Anguissa in attacco e concretizzato al 65' da capitan Di Lorenzo con un'azione da manuale iniziata e rifinita di tacco da Kvaratskhelia con l'aiuto dello stesso Anguissa. Con il doppio vantaggio la partita di fatto è finita e proprio il centrocampista camerunese ha avuto l'occasione più ghiotta per ampliare un divario già piuttosto netto.



