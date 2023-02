Lozano: "Una delle mie partite più belle con il Napoli"

Interviste 21 Febbraio 2023 Fonte: SSC Napoli



Interviste21 Febbraio 2023SSC Napoli"Sono molto contento perché abbiamo fatto un gran lavoro per riuscire a vincere una partita contro un avversario solido" "E' stata una delle mie partite più belle da quando sono al Napoli". Hirving Lozano è stato premiato come il migliore in campo a Francoforte. Suo l'assist a Osimhen e sue anche altre splendide giocate spettacolare.



