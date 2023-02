Spalletti: "Soddisfatto della prestazione"

Corriere dello Sport



"Ma per la qualificazione la percentuale rimane 50% e 50% e il ritorno andrà affrontato col massimo dell'umiltà"





"Abbiamo fatto una grande partita, forse potevamo fare un gol in più che ci poteva far comodo ma va bene anche così perché l'importante era non perdere mai l'equilibrio". Ha esordito così Luciano Spalletti ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro l'Eintracht: "Per la qualificazione la percentuale è sempre 50% e 50% perché bisogna giocare ancora un ritorno che andrà affrontato col massimo dell'umiltà". Anche a Sky il concetto non cambia: "Napoli quasi ai quarti? Calma, ci vuole calma!"



Napoli, l'analisi di Spalletti dopo l'Eintracht

All'allenatore del Napoli hanno fatto notare che nonostante le tante vittorie sorrida poco. Lui ha risposto con ironia ed è stato molto chiaro: "Sorrido poco? Può darsi che io sia contento anche se non sorrido a volte, no? Stasera comunque sono contentissimo, abbiamo fatto una grande partita. Altri hanno giocato all'italiana. Noi siamo stati bravi a non farli ripartire. Nel complesso sono contento, potevamo segnare il terzo, ma va bene così, importante era non subire reti e non perdere equilibrio".



