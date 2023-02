Voci dal Forum: Rullo compressore



Cronaca 17 Febbraio 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Ora testa a Francoforte, c'è l'Eintracht che ci aspetta





C'è chi eveva riposto le sue speranze nel Sassuolo per un'eventuale battuta d'arresto del Napoli e chi, come qualche giocatore dell'Inter, aveva promesso di cantare una canzone di Albano in caso di scudetto. Nel caso del giocatore dell'Inter, trattasi di pura incoscienza, di farneticasioni, di deliri, roba da psichiatra, da ricovero immediato.

Anche oggi il Napoli si è confermato inarrestabile, devastante, irrefrenabile, ingiocabile e via di questo passo. Al momento, la più diretta inseguitrice è a diciotto punti, vale a dire una distanza siderale, incolmabile, a meno di eventuali quanto improbabili cataclismi. Un rullo compressore, ecco cos'è questo Napoli. Un rullo da evitare, da starne lontano. Meglio non averci nulla a che fare. Una squadra composta, indipendentemente da chi scende in campo, da undici guerrieri che remano tutti nella stessa direzione. Roba mai vista, da stropicciarsi gli occhi. Nel reparto avanzayo, poi, due mostri, due alieni, che possono farti male in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione. Anche oggi, tanto per cambiare, hanno colpito, hanno affondato le speranze neroverdi.

Al Mapei di Reggio Emilia: Sassuolo - Napoli 0-2, ed è andata di lusso al Sassuolo. Marcatori: manco a dirlo, Marakvara e SuperOsi.

Rapido, rapidissimo sguardo sui singoli. Tutti al di sopra della sufficienza. Tutti a correre verso la gloria, verso la leggensda.