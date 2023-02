Spalletti: "Vinto con una grande prestazione"

17 Febbraio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste17 Febbraio 2023Corriere dello Sport"Ho visto qualità e velocità, siamo stati rapidi nel far circolare la palla e a riproporre gli attacchi con forza" Luciano Spalletti tranquillizza i tifosi del Napoli sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen: "Non sembra nulla di particolare, solo un po' di stanchezza perché lui non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso allunga e fa questi strappi che non si sa dove finisce". Queste le sue parole rilasciate a Dazn alla fine della partita. Un'altra vittoria per gli azzurri: "Grande prestazione da un punto di vista di analisi in generale. Le ultime partite le abbiamo vinte, ma c'era stata meno qualità. Stasera invece nel possesso, nella gestione delle fasi, siamo stati bravi".



Napoli, l'analisi di Spalletti dopo il Sassuolo

La testa, ora, può essere alla Champions: "L'Eintracht è una squadra forte, fortissima, che ha calciatori velocissimi ed è abituata più di noi a giocare per il dentro o fuori avendo giocato la finale di Europa League". Nonostante l'ampio margine di vantaggio, il Napoli non si ferma e Spalletti lo sa: "Stiamo vivendo un buon momento, ma nessuno ha la presunzione di andare più morbido e questi sono segnali importanti per il futuro".



