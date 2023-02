Giuntoli: "Spalletti nel 2024 rimarrà con noi"

Cronaca17 Febbraio 2023Mediaset"In questo momento pensiamo al quotidiano, sicuramente resta al centro del progetto tecnico del Napoli" Il Ds Giuntoli ha risposto alle domande di DAZN prima di Sassuolo-Napoli: "Partita molto difficile, il Sassuolo è una squadra di grande qualità con giocatori giovani ambiti da grandi squadre d'Europa."



Sul numero di 1000 panchine di Spalletti da professionsita: "Grande come la sua grandezza, la sua esperienza è testimoniato da questo numero incredibile di panchine e soprattutto dalle tantissime vittorie che ha fatto. Ora tutto passa in secondo piano ed è importante il risultato di questa sera."



Sul rinnovo di Spalletti

"In questo momento pensiamo al quotidiano, Spalletti sicuramente resta al centro del progetto tecnico del Napoli e quindi nel 2024 rimarrà con noi e poi con calma programmeremo il futuro insieme"



