Elmas: "Scudetto? Ancora tante gare da giocare"

Interviste 17 Febbraio 2023 Fonte: DAZN



"Felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, che ha vinto con Milan, Lazio e Atalanta"





Interviste17 Febbraio 2023DAZN"Felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, che ha vinto con Milan, Lazio e Atalanta" Le parole di Elmas nel post gara del Mapei Stadiu: "La parola Scudetto ancora non la pronunciamo, ci sono ancora tante gare da giocare, guardiamone una alla volta, siamo sempre concentrati. Siamo felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, torniamo a casa con i tre punti e siamo contenti. A volte devi soffrire, devi correre, stringere i denti anche quando sei in difficoltà. Il Sassuolo nelle scorse partite ha vinto con Milan, Lazio e Atalanta ed era una gara difficile".



"Sono felice. Tutti siamo importanti in questo momento. Sia quando gioco dall'inizio che quando entro a gara in corso cerco di aiutare i compagni dando il massimo, sappiamo che è una stagione incredibile."



Sui tifosi partenopei presenti a Reggio Emilia: "Sappiamo quanto sono caldi, la gente a Napoli è calorosa e anche stasera sono venuti in tanti qui e speriamo di fare per loro una bella cosa da qui a fine stagione"



Le parole di Elmas nel post gara del Mapei Stadiu: "La parola Scudetto ancora non la pronunciamo, ci sono ancora tante gare da giocare, guardiamone una alla volta, siamo sempre concentrati. Siamo felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, torniamo a casa con i tre punti e siamo contenti. A volte devi soffrire, devi correre, stringere i denti anche quando sei in difficoltà. Il Sassuolo nelle scorse partite ha vinto con Milan, Lazio e Atalanta ed era una gara difficile"."Sono felice. Tutti siamo importanti in questo momento. Sia quando gioco dall'inizio che quando entro a gara in corso cerco di aiutare i compagni dando il massimo, sappiamo che è una stagione incredibile."Sui tifosi partenopei presenti a Reggio Emilia: "Sappiamo quanto sono caldi, la gente a Napoli è calorosa e anche stasera sono venuti in tanti qui e speriamo di fare per loro una bella cosa da qui a fine stagione"