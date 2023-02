Dionisi: "Ha vinto la squadra più forte"

Interviste17 Febbraio 2023DAZN"Però in due partite con il Napoli abbiamo creato tanto e segnato zero gol. Questo il rammarico più grande" Alessio Dionisi analizza la partita contro il Napoli a DAZN: "Abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia e lo ha dimostrato anche oggi. Peccato perché in alcune situazioni potevamo riaprirla, poi penso che abbia vinto con merito il Napoli. Però sull'1-0 abbiamo avuto l'occasione con Laurentié, sul 2-0 potevamo rimanere attaccati, ce lo saremmo meritati. Sono soddisfatto, loro hanno schierato tutti i migliori, noi uno non l'abbiamo schierato e sono convinto che con lui (Berardi) sarebbe stata più equilibrata".



"Hanno fatto la prestazione tutte e due le squadre, alla fine ha vinto la squadra più forte. Peccato aver chiuso con zero gol fatti per quello che abbiamo fatto, in due partite con il Napoli abbiamo creato tanto e in entrambe abbiamo segnato zero gol. Questo il rammarico più grande."



"Penso sia stata una prestazione buona, non dico ottima perchè dovevamo tenere aperta la partita. Potevamo abbassarci un pochino meno, abbiamo provato ad alzare uno dei due centrocampisti ma nel primo tempo non lo abbiamo fatto molto bene. Io ho chiesto coraggio e il Sassuolo dentro la partita c'è stato. Non dobbiamo avere rammarico per il risultato, non ci deve bastare, ma è una prestazione da cui ripartire"



"Laurentié può crescere, ha delle qualità importanti. Se migliora nel gioco collettivo può dare molte soddisfazioni a noi e poi eventualmente ad altre squadre".



