Sassuolo-Napoli: i voti agli azzurri



Interviste 17 Febbraio 2023 Fonte: DAZN



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria Reggio Emilia





Meret 6 - Raggiunge il personale record di presenze in Serie A, fortunato perchè Laurienté prende il palo. Risponde reattivo sul sinistro di Rogerio, tanti interventi comodi.



Di Lorenzo 6 - Laurienté gli vince il rimpallo e colpisce il palo, al 32' anche se brutto da vedere è efficace nel non perdere palla.



Rrahmani 7 - Laurienté gli prende lo spazio nell'azione in cui colpisce il palo. Lancia Osimhen sul raddoppio con un destro preciso.



Kim 7 - Ha la fortuna di ritrovarsi sulla traiettoria del pallone che Laurienté manda sul palo. Anticipa una serie continua di palloni, piccola leggerezza che porta al giallo Zielinski ma come è bello vederlo fare 140 metri al 77' tra affondo in avanti e rientro in difesa. Stoppa un pallone per Pinamonti all'80'.



Olivera 6,5 - Ritrova la maglia da titolare in A dopo un mese e mezzo, per garantire corsa. Defrel lo manda per terra sull'1-2 annullato, giostra bene con Kvara l'occupazione della fascia e dei metri più interni.



Anguissa 6,5 - Un po' nascosto, ma non per demeriti suoi: con Osimhen e Kvaratskhelia lo sono tutti. Al 55' mura un affondo dalla sinistra di Maxime Lopez, ci mette il piedino per mandare in porta Osimhen e poi al 74' spara una bomba dalla distanza. (Dal 78' Ndombele SV)



Lobotka 7 - Maxime Lopez lo va a pressare subito, salva l'area di rigore sul palo di Laurienté ed è fondamentale perchè, in fin dei conti, salva la porta. Al 50' è in posizione giusta per rilanciare l'azione, così come altre volte è perfetto in recupero palla.



Elmas 6 - Numero in mezzo al campo per tagliare in diagonale sul terreno di gioco al 15', va vicino anche al terzo gol. Giallo inevitabile, ma decide di sacrificarsi. (Dall'85' Zerbin SV)



Politano 6 - Ex del match, ma la partita si gioca sull'altro lato e lui se la gode. (Dal 58' Zielinski 6 - Leggerezza difensiva in coabitazione con Kim, aiuta il primo pressing)



Osimhen 7,5 - Non ha mai segnato a Reggio Emilia, al 19' su ripartenza del Sassuolo si divora 70 metri di campo per chiudere. Dimostra di usare anche il sinistro, ma colpisce il palo. Poi c'è quel gol, in mezzo a due difensori, il tiro da posizione defilata (e Consigli dà una mano). È il secondo africano per gol in Serie A, George Weah è nel mirino a quota 46. Si mangia lo 0-3, Consigli gli devia in angolo un'altra mina di destro. Provoca pulsioni amorose. (Dall'85' Simeone SV)



Kvaratskhelia 7,5 - Ma che gol ha fatto? Potremmo chiudere qui. Ma poi c'è tanto altro, palloni recuperati, dribbling, duelli vinti, un assist sprecato da Osimhen.. Come si fa ad arginare il talento? Da dove sei uscito? Kvarasessuali. (Dal 78' Lozano SV)



Spalletti 7 - La conferma per un altro anno è arrivata, così come quella della bontà della qualità di Kvaratkshelia ed Osimhen, la coppia più bella d'Europa. Il Sassuolo fa giocare, la partita è piacevole ed il Napoli dilaga mentalmente prima ancora che tecnicamente. Non è esente da errori di concentrazione, tra palo e gol annullato di Laurienté, e questa cosa poi scompare ad inizio ripresa: ci sono le occasioni per fare tris, poi la squadra è ordinata nel chiudersi a riccio davanti a Meret quando il Sassuolo arriva sulla trequarti - e lo fa con continuità soprattutto nel finale, quando il Napoli fatica ad uscire. Dà fastidio vedere gli avversari ricorrere ai falli sistematici pregni di frustrazione. Il suo Napoli è la seconda miglior squadra della Serie A dopo 23 partite, meglio solo la Juventus del 2018-19. +18 sulla seconda in classifica, un vantaggio maggiorenne. 1000 panchine in carriera festeggiate nel migliore dei modi.

(claudio russo)