Spalletti: "Vittoria della squadra e della città"

Interviste 12 Febbraio 2023 Fonte: DAZN



"Non siamo stati lucidissimi nel primo tempo. Dopo siamo riusciti a concretizzare e mi è piaciuta la gestione della gara"





Interviste12 Febbraio 2023DAZN"Non siamo stati lucidissimi nel primo tempo. Dopo siamo riusciti a concretizzare e mi è piaciuta la gestione della gara" L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo la sfida contro la Cremonese al Maradona. Queste le sue dichiarazioni.



La forza del gruppo



"La città ci tiene sul pezzo, i nostri tifosi lo fanno e la possibilità di fare qualcosa di importante. Tutti percepiscono l'importanza, forse troppo e infatti nel primo tempo eravamo un po' nervosi e imprecisi. La Cremonese ci ha fatto perdere delle energie per recuperare i palloni sui loro quinti. Nel secondo tempo molto meglio, abbiamo fatto girare la palla con più qualità e ordine".



Il sacrificio in campo e l'atteggiamento



"La disponibilità dei giocatori è totale, abbiamo calciatori professionisti e bravi ragazzi che si allenano bene. Ognuno di loro spende delle corse per aiutare la squadra, sono pronti a distruggersi sul campo per arrivare al risultato. Questo è l'atteggiamento che serve perché ogni risultato può fare la differenza per noi".



La crescita di Elmas e dei subentrati



"La chiave è il modo di allenarsi. Se i ragazzi che stanno fuori non si allenano bene per mettersi in pari con quelli che hanno giocato, la pagheremmo nella prossima gara. Se in allenamento fanno le cose fatte bene, il livello è più alto e ci si abitua così da non farsi sorprendere dagli avversari. In allenamento andiamo forte".



Gli obiettivi



"Pensiamo partita dopo partita. Ci fanno pensare che il campionato sia già vinto e che possiamo pensare ad altro, ma non è così. L'attenzione al dettaglio resta massima".



La festa di Kvaratskhelia



"Ieri sera dopo mezzanotte tutti gli hanno fatto gli auguri via messaggio. C'è un grande clima nello spogliatoio".



L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo la sfida contro la Cremonese al Maradona. Queste le sue dichiarazioni.La forza del gruppo"La città ci tiene sul pezzo, i nostri tifosi lo fanno e la possibilità di fare qualcosa di importante. Tutti percepiscono l'importanza, forse troppo e infatti nel primo tempo eravamo un po' nervosi e imprecisi. La Cremonese ci ha fatto perdere delle energie per recuperare i palloni sui loro quinti. Nel secondo tempo molto meglio, abbiamo fatto girare la palla con più qualità e ordine".Il sacrificio in campo e l'atteggiamento"La disponibilità dei giocatori è totale, abbiamo calciatori professionisti e bravi ragazzi che si allenano bene. Ognuno di loro spende delle corse per aiutare la squadra, sono pronti a distruggersi sul campo per arrivare al risultato. Questo è l'atteggiamento che serve perché ogni risultato può fare la differenza per noi".La crescita di Elmas e dei subentrati"La chiave è il modo di allenarsi. Se i ragazzi che stanno fuori non si allenano bene per mettersi in pari con quelli che hanno giocato, la pagheremmo nella prossima gara. Se in allenamento fanno le cose fatte bene, il livello è più alto e ci si abitua così da non farsi sorprendere dagli avversari. In allenamento andiamo forte".Gli obiettivi"Pensiamo partita dopo partita. Ci fanno pensare che il campionato sia già vinto e che possiamo pensare ad altro, ma non è così. L'attenzione al dettaglio resta massima".La festa di Kvaratskhelia"Ieri sera dopo mezzanotte tutti gli hanno fatto gli auguri via messaggio. C'è un grande clima nello spogliatoio".