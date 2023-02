Ballardini: "Per un'ora la Cremonese è stata bene in campo"

Interviste12 Febbraio 2023DAZN"Dopo aver preso il secondo gol è diventato tutto più complicato perché il Napoli sa gestire la palla e creare occasioni" L'impresa in Coppa Italia non è stata replicata, la Cremonese in Serie A TIM è stata sconfitta 0-3 in casa del Napoli capolista. Troppa la differenza con la prima della classe per la squadra di Ballardini, ancora alla ricerca del primo successo stagionale in campionato.



Queste le parole del tecnico della Cremonese, Davide Ballardini a DAZN.



