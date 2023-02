Napoli-Cremonese: il tabellino

Napoli-Cremonese 3-0 (1-0)



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (25' st Olivera); Anguissa, Lobotka (41' st Demme), Zielinski (25' st Elmas); Lozano (37' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (37' st Ndombele). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Gaetano, Politano, Zerbin, Simeone. All.: Spalletti



Cremonese (5-3-2): Carnesecchi; Sernicola, Aiwu, Chiriches, Ferrari (1' st Valeri), Vasquez (23' st Ghiglione); Benassi, Pickel (15' st Castagnetti), Meité (30' st Acella); Tsadjout (15' st Ciofani), Afena-Gyan. A disp.: Sarr, Saro, Galdames. All.: Ballardini



Arbitro: Massimi



Marcatori: 22' Kvaratskhelia, 20' st Osimhen, 34' st Elmas



Ammoniti: Vasquez, Aiwu (C)