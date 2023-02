Lozano: "Vittoria importante per il nostro cammino"

Interviste 12 Febbraio 2023 Fonte: SSC Napoli



Hirving Lozano commenta il successo sulla Cremonese: "Abbiamo disputato una partita molto buona, siamo stati bravi a cercare con continuità il successo e abbiamo conquistato 3 punti preziosi"."Ringrazio Spalletti per la fiducia che mi sta dando, so che ha stima delle mie capacità e sta puntando molto su di me. Seguo tutte le sue indicazioni e cerco di dare sempre il massimo"."La nostra forza è quella di lavorare tanto giorno per giorno. Non dobbiamo mai fermarci, questa è la strada giusta da seguire fino alla fine"