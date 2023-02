Voci dal Forum: Ci sono cose

Non era a Napoli, cari cremonesi, che dovevate fare i punti per salvarvi





Ci sono cose difficili da capire, ma vanno accettate. Mi riferisco allo straordinario impegno profuso dalla Cremonese contro il Napoli. Ammirevole, per carità, ma per certi versi, considerato la posizione e i punti in classifica della squadra lombarda, difficile da capire. Era meglio, a mio modo di vedere, giocarsela, tanto per fare un esempio, domenica scorsa contro il Lecce e tenere accesa la candela della speranza. Domenica scorsa, invece, la squadra lombarda ha perso miseramente e ha detto addio o, mi auguro per lei, arrivederci alla serie A. Non era a Napoli, cari cremonesi, che dovevate fare i punti per salvarvi. Ad ogni modo, fatti vostri e che il buon Dio vi accompagni.

Per quanto riguarda la partita odierna, totale controllo del Napoli, sempre. La Cremonese è stata regolata con tre goals di scarto. La coppia Marakvara-Osi ha colpito ancora. Il traguardo si fa sempre più vicino e il popolo azzurro si prepara festante all'apoteosi.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Cremonese 3-0- Marcatori: Marakvara al 22°? Osi al &5° ed Elmas all'80°. Avanti il prossimo.

Rapido sgiardo ai singoli: Meret, spettatore non pagante, 6; Di Lorenzo, mille polmoni è una sicurezza, 6,5; Mario Rui, l'ho visto spesso in difficoltà contro Sernicola, 6 ( dal 70° Oliveira, fisicità e Srnicola si è spento, 6,5); Rrahmani e Kim, 7, una muraglia umana; lobo, non c'è miglior metronomo, 7 (dall' 85° Demme sv); Lozano, per me migliore in campo, 7,5 ( dall'83 Ndombele sv); Amguissa, è tornato, 7; Zielinski, non al meglio ma più che accettanile, 6,5 ( dal /0° rlmas, è in forma e segna pure, 6,5); Osi, non c'è aggettivo, 7,5; Marakvara, lo maecano in modo spietato adesso, ma basta un attimo. 7,5 ( dall'83° Raspadori sv).

È tutto. Testa al Sassuolo.