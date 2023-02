Di Lorenzo: "Abbiamo grandissima opportunità"

Interviste 12 Febbraio 2023 Fonte: SSC Napoli



"Ma dobbiamo essere concentrati su ogni gara perché anche stasera abbiamo compreso che non esistono partite agevoli"





"Siamo consapevoli di quello che possiamo conquistare, però allo stesso tempo dobbiamo essere concentrati su ogni gara perchè anche stasera abbiamo compreso che non esistono partite agevoli. La Cremonese ha giocato molto bene e noi siamo stati bravi a conquistare il successo".



"Manca molta strada alla fine della stagione, noi stiamo interpretando nella maniera giusta il nostro percorso e abbiamo la mentalità giusta per continuare fino in fondo".



"Stiamo facendo un grande campionato, questo è giusto dirlo, però è anche vero che l'attenzione deve essere altissima perchè ci sono impegni sia in Italia che in Europa per i quali bisogna essere pronti e lavorare quotidianamente"



"Noi veniamo da una estate nella quale pochi credevano nella nostra forza. Sono andati via calciatori di grande livello e abbiamo dovuto ricostruire il gruppo e il nostro gioco. E con la stessa mentalità di inizio stagione bisogna proseguire"



