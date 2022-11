HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Il Napoli pesca l'Eintracht Francoforte

Cronaca 7 Novembre 2022 Fonte: Il Mattino



Dall'urna di Nyon per il prossimo turno di Champions esce una squadra abbordabile. Per affrontarla bisognerà aspettare febbraio





Cronaca7 Novembre 2022Il MattinoDall'urna di Nyon per il prossimo turno di Champions esce una squadra abbordabile. Per affrontarla bisognerà aspettare febbraio Nella sede dell'Uefa a Nyon (Svizzera) si è appena concluso il sorteggio degli ottavi della Champions League, che ha definito gli accoppiamenti. Il Napoli affronterà i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Durante l'evento ha preso la parola l'italiano Giorgio Marchetti vice segretario generale dell'Uefa che ha presentato il programma degli ottavi, con 16 squadre ancora in corsa verso la finale di Istanbul. Ambasciatore della finale l'ex calciatore turco Hamit Altintop.

Le 16 squadre rimaste in corsa in Champions League sono: Napoli, Bayern, Chelsea, Manchester City, Porto, Tottenham, Real Madrid e Benfica come prime dei gironi (teste di serie); poi Liverpool, Inter, Milan, Borussia Dortmund, Bruges, Eintracht Francoforte, Lipsia e Paris Saint-Germain come seconde classificate.

Questi tutti gli accoppiamenti:







Ecco le date della Champions League che tornerà in campo, come tutte le altre manifestazioni continentali, dopo i Mondiali in Qatar. Gli ottavi di finale sono in programma il 14-15 e 21-22 febbraio, il ritorno dei match è programmato per il 7-8 e 14-15 marzo. Toccherà poi ai sorteggi dei quarti e delle semifinali che avverranno il prossimo 17 marzo. Le date dei quarti di finale sono fissate nell'11 e 12 aprile e il ritorno per il 18-19 dello stesso mese. Infine le date della semifinale: andata il 9-10 maggio, ritorno il 16-17.





