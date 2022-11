Multata l'Atalanta per i cori contro il Napoli

Cronaca 6 Novembre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Ammenda anche per il Napoli "per avere suoi sostenitori intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria"





Cronaca6 Novembre 2022Corriere dello SportAmmenda anche per il Napoli "per avere suoi sostenitori intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria" Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Atalanta-Napoli giocata. I cori dei tifosi della Dea contro il Napoli sono costati cari al club bergamasco con un'ammenda di € 25.000,00 "per avere suoi sostenitori - si legge nel comunicato -, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto (€ 12.000,00); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000.00); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del Direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di giuoco che non colpivano alcuno (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". "San Gennaro terrone" è l'altro coro intonato ripetutamente dai sostenitori dell'Atalanta. Ammenda anche per il Napoli di 5.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.