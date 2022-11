300 partite in maglia azzurra per Zielinski

Il polacco è alla sua settima stagione in azzurro ed ha segnato 44 gol





Cronaca5 Novembre 2022SSC NapoliIl polacco è alla sua settima stagione in azzurro ed ha segnato 44 gol Con il match di Bergamo contro l'Atalanta, Piotr Zielinski ha raggiunto il traguardo delle 300 partite con la maglia del Napoli.

