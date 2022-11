Gasperini: "Non meritavamo di perdere"

Interviste 5 Novembre 2022 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Ero molto curioso di misurarmi con il Napoli e ora ho visto che possiamo fare bene per tutto il campionato"





Interviste5 Novembre 2022Gazzetta dello Sport"Ero molto curioso di misurarmi con il Napoli e ora ho visto che possiamo fare bene per tutto il campionato" Esco da questa partita con la certezza che faremo bene, faremo un buon campionato. È una squadra che cresce, ho visto una grande crescita. Una partita che non meritavamo di perdere ma ne usciamo con nuove certezze. Penso che nel finale l'arbitro ha perso un po' la barra della partita, che è stata molto bella e corretta da parte di entrambe le squadre. Poi nel recupero non so cosa sia successo". Lo ha detto a Dazn il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta casalinga con il Napoli, parlando anche del mancato allungamento del recupero nel finale da parte dell'arbitro Mariani.



ANALISI — "Peccato aver preso gol subito, poco dopo aver segnato, siamo stati un po' lenti su una situazione di calcio d'angolo. Ma abbiamo fatto bene e sono soddisfatto, ero molto curioso di misurarmi con il Napoli e ora ho visto che possiamo fare bene per tutto il campionato", ha aggiunto Gasperini. "Anche nel secondo tempo abbiamo attaccato bene e impedito i contropiede che il Napoli sa fare molto bene. Dobbiamo migliorare un po' sul disimpegno da dietro, ma sono molto soddisfatto di questi ragazzi, la nostra è una squadra giovane, che cerca di crescere, e lo fa attraverso questo tipo di partite", ha concluso.



Esco da questa partita con la certezza che faremo bene, faremo un buon campionato. È una squadra che cresce, ho visto una grande crescita. Una partita che non meritavamo di perdere ma ne usciamo con nuove certezze. Penso che nel finale l'arbitro ha perso un po' la barra della partita, che è stata molto bella e corretta da parte di entrambe le squadre. Poi nel recupero non so cosa sia successo". Lo ha detto a Dazn il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta casalinga con il Napoli, parlando anche del mancato allungamento del recupero nel finale da parte dell'arbitro Mariani.ANALISI — "Peccato aver preso gol subito, poco dopo aver segnato, siamo stati un po' lenti su una situazione di calcio d'angolo. Ma abbiamo fatto bene e sono soddisfatto, ero molto curioso di misurarmi con il Napoli e ora ho visto che possiamo fare bene per tutto il campionato", ha aggiunto Gasperini. "Anche nel secondo tempo abbiamo attaccato bene e impedito i contropiede che il Napoli sa fare molto bene. Dobbiamo migliorare un po' sul disimpegno da dietro, ma sono molto soddisfatto di questi ragazzi, la nostra è una squadra giovane, che cerca di crescere, e lo fa attraverso questo tipo di partite", ha concluso.