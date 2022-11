Voci dal Forum: Il sapore della vittoria

Cronaca 5 Novembre 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Cronaca5 Novembre 2022Forum SoloNapoli - DarioComplimenti a Giuntoli e al suo staff per aver costruito un gioiello che è destinato a scrivere, a mio modo di vedere, non una, ma molte pagine di stori Oggi è arrivata l'ennesima vittoria, ma questa ha un sapore tutto particolare, perché sa tanto di scudetto, il terzo. Era temuta un po' questa partita con l'Atalanta e proprio per la sua importanza, ma proprio in questa partita, così come quella ad Anfield con il Liverpool, il Napoli ha mostrato tutta la sua grandezza. È squadra dura, tosta, cazzimmosa il Napoli, con un centrocampo stellare, fra i più forti in Europa, e in attacco uno che non ne vuole sapere di perdere e corre su ogni pallone, come un forsennato, un ossesso, incutendo apprensione e timore negli avversari di turno, che spesso non sanno che pesci prendere. È forte, ad ogni modo, in ogni suo reparto il Napoli, in ogni suo singolo uomo. È talmente forte che, al di là della scaramanzia e dei soliti scettici di turno, può ambire a qualsiasi risultato, nessuno escluso. È doveroso, a questo punto, fare i complimenti a Giuntoli e al suo staff per aver costruito un gioiello che è destinato a scrivere, a mio modo di vedere, non una, ma molte pagine di storia. L'importante è ora saper trattenere i protagonisti di queste imprese, ma su ciò credo si possa essere tranquilli, perché di ADL tutto si può dire, tranne che sia fesso, uno sprovveduto.

Questo il risultato in quel di Bergamo contro l'Atalanta;

Atalanta - Napoli 1-2. Marcatori: Lookma su rigore per l'Atalanta; Osimhen ed Elmas per il Napoli. Tutte le reti nel primo tempo.

I singoli. Meret, migliora di partita in partita, gran portiere checché ne dicano determinati soloni, 7; Di Lorenzo, solita garanzia, 6,5: Kim, mostro per davvero, 7; J2, qualche leggera sbavatura, ma bravo, 6,5; Olivera, bravura e fisicità, 7; Anguissa, si era già visto ad Anfield, Bergamo conferma la sua ripresa, 6,5; Lobotka, galattico, 8; Gaetano dal 94°, sv; Zielinski, buona prova, 6,5; Ndombele dal 64°, c'è e si sente, 6,5; Lozano, tanta buona volontà, ma poco incisivo, 6; Politano dal 64°, meglio di Lozano, 6,5; Osimhen, una furia della natura, qualcosa di inarrestabile, 8; Simeone dal 75°, prezioso ma si divora un goal, 6,5; Elmas, ha sostituito Marakvara e non lo ha fatto rimpiangere, siglando il goal della vittoria, 7,5; dal 94 Zerbin, sv.

Testa ora all'Empoli. C'è qualche sassolino da togliere dalle scarpe. Avanti così!