Atalanta-Napoli: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatori dopo la vittoria a Bergamo





Meret 6.5: Attento ad evitare il gol sul tiro di Hojlund dopo 3 minuti, non può nulla sul penalty di Lookman. Strepitoso su Maehle da distanza ravvicinata. Sicuro su Malinovskyi.



Di Lorenzo 6: Soffre le sgasate di Lookman, non riesce a prendergli le misure. Mentre i duelli con Maehle riesce a vincerli. Si intende meglio con Politano ma non dà un contributo importante in fase di spinta.



Kim Minjae 7: Letture intelligenti pertanto anticipi, interventi e respinte sembrano giocate sin troppo semplici. Ammonizione incomprensibile, ingiusta. Sontuoso quando fa muro su Malinovksyi.



Jesus 6,5: Tiene testa a Hojlund con le buone e con le cattive. Senza sbavature, non si lancia in iniziative improvvise e svetta di testa. Attende l'avversario consapevole di avere un passo minore, l'esperienza la fa pesare.



Olivera 7: Viene spesso in mezzo al campo, tanti palloni passano anche da lui. Molto attento alla fase difensiva, risulta decisivo nei ripiegamenti senza trascurare la spinta sulla fascia, vedi l'assist per Simeone. Tra i migliori.



Anguissa 6 : Sembra aver perso il passo, gli avversari gli mangiano campo e tempo. A rilento alcuni rientri, pochi recuperi. Fa un buon movimento ma con un pizzico di ritardo. Gli manca lo smalto delle prestazioni migliori non certo l'impegno. Dal 92' Gaetano: s.v



Lobotka 6.5: Pressione forte su di lui dal primo minuto, non trova tracce verticali e gli restano solo quelle verticali. Non si lascia intimorire e suona la carica per la rimonta, anzi raddoppia le forze. Chiusure preziose.



Zielinski 6.5: Si vede poco ad inizio match ma è un diesel. Firma l'assist per la testa di Osimhen. Cicca un pallone invitante che finisce facilmente da Musso. Sfila al raddoppio con classe e con facilità opera cambi di campo. Dal 63' Ndombele 6: Difficile togliergli la palla, peccato che a volte si intestardisca con una andatura particolare.



Lozano 5.5: Poche accelerate e neanche tanto incisive: è impreciso palla al piede, tra scelte sbagliate e poca cattiveria. Dal 63' Politano 6: Si fa vedere anche in copertura ma la freschezza si vede in attacco. Spunti e giocate non assecondate dai compagni stanchi.



Osimhen 7: Classico errore ingenuo da attaccante che va a difendere: frittata fatta, calcio di rigore. Subito si fa perdonare con uno stacco notevole per l'1-1. Lavora di forza un pallone d'oro offerto ad Elmas. Poi c'è un compito oscuro ma duro, lì a battagliare di fisico coi centrali. Dal 75' Simeone 6: Si divora la palla dell'1-3!



Elmas 6.5: Vivace, tenta i tagli da sinistra verso destra. Ripaga la scelta di Spalletti col 2-1 e sorprende tutti quelli che hanno storto il naso per la scelta. Quella esultanza la poteva risparmiare. Freddezza sotto porta come pochi. Dal 92' Zerbin: s.v.



All. Spalletti 7: Le sue mani su questa vittoria a Bergamo. Le sue mani sul campionato. Fa discutere la scelta di Elmas dal primo minuto e se ne frega, specie dopo l'1-2. Mossa indovinata e vagonate di fiducia semmai ci fosse bisogno. Gli uomini di Gasperini fanno forte sul portatore di palla e indica ai suoi le alternative di gioco: si arrabbia quando non lo seguono. Come Anguissa che pensa ad inserirsi e lascia scoperto il campo. Prova a dare forze fresche nel cuore della partita e riesce a tenere lontana l'Atalanta. Penna in bocca e il capolavoro continua anche senza Kvaratskhelia.



(dino viola)