De Laurentiis su Twitter: "Una squadra straordinaria!"

Gli azzurri grazie alla nona vittoria consecutiva in campionato fanno esultare il presidente Aurelio De Laurentiis, spettatore della sfida nel pomeriggio statunitense. Il massimo dirigente azzurro ha prontamente pubblicato il tweet d'ordinanza al termine del match, celebrando l'ennesimo risultato positivo dell'esaltante inizio di stagione della squadra di Luciano Spalletti: "Un Forza Napoli Sempre dall'America per una squadra straordinaria!".Atalanta-Napoli, De Laurentiis ha tifato da un ristoranteDe Laurentiis, negli States da una settimana, si è trattenuto a Los Angeles dopo aver partecipato alle celebrazioni per il 47° anniversario della fondazione del Niaf, il National Italia America Foundation, l'associazione di italo-americani più rappresentativa negli Usa. ADL, che ha incassato i complimenti per la marcia trionfale del Napoli, aveva anticipato nei giorni scorsi che avrebbe assistito al match contro l'Atalanta da uno schermo appositamente allestito all'interno di un ristorante. Facile immaginare il suo entusiasmo e quello della folta comunità di tifosi azzurri che vivono negli Stati Uniti e sognano a occhi aperti grazie ai successi in serie di Osimhen e compagni.