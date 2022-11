Jesus: "È stata una bellissima partita"

Fonte: Il Napolista



Quanto è importante questa vittoria, per come è maturata? Juan Jesus è soddisfatto della prestazione del Napoli, anche considerando che mercoledì la squadra è stata impegnata in una difficile partita di Champions League, contro il Liverpool, un avversario decisamente ostico che ha sottratto energie agli uomini di Luciano Spalletti.



«Stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite. A volte soffriamo un po' di più, ma mercoledì abbiamo avuto una partita difficile in Champions, loro erano più riposati. Abbiamo dimostrato una buona gestione della partita, è stata una bellissima partita».



Con la rosa diversa, sembra che avete tutti alzato un po' il livello, vi ha permesso di crescere tutti in modo costante. Il difensore del Napoli concorda sul fatto che i nuovi arrivati hanno aumentato il livello della squadra, anche in allenamento.



«L'anno scorso avevamo una squadra fortissima, quest'anno si sono aggiunti giocatori che ci stanno dando una grande mano. Sono ragazzi che si sono fatti trovare pronti. Sono entrati bene, in allenamento si è alzato il livello, tutto questo fa aumentare il livello di qualità della rosa».



Juan Jesus ha parlato anche di Kim, definendolo un ragazzo molto simpatico e divertente ma allo stesso tempo un guerriero che non molla mai:



«E' un ragazzo molto divertente, ora che sta imparando anche l'italiano… è un ragazzo d'oro, anche un guerriero che non molla mai, è simpaticissimo».



