Settimane di speranze da parte dei tifosi del Napoli non hanno portato ad un proseguo in azzurro per Dries Mertens, svincolatosi nel silenzio dal team in cui ha fatto la storia, per poi essere salutato dal club e mandare un messaggio d'amore alla città in cui ha vissuto negli ultimi anni. Ora un nuovo capitolo.



Dries Mertens giocherà infatti a Istanbul con la maglia del Galatasaray: niente Serie A per il belga, ma bensì il campionato turco, in uno dei tornei di seconda fascia più affascinanti, pregno di ex avversari in Italia e con diversi Derby cittadini da affrontare.



Classe 1987, Mertens sbarca in Turchia per provare a rimanere al top della forma e conquistare la chiamata del Belgio in vista degli imminenti Mondiali qatariota al via a novembre.