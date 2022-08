Cittadinanza onoraria e un murales per Mertens

Cronaca 6 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



La prima avanzata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la seconda dallo scrittore Maurizio de Giovanni





Cronaca6 Agosto 2022Corriere dello SportLa prima avanzata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la seconda dallo scrittore Maurizio de Giovanni Dries Mertens, ormai un figlio di Napoli a tutti gli effetti, è destinato a lasciare la città per proseguire la propria carriera per gli ultimi anni che gli restano come calciatore.



Dopo la proposta di conferirgli la cittadinanza onoraria, avanzata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oggi arriva anche la proposta di un murales dedicato a Mertens, proposta avanzata dallo scrittore Maurizio de Giovanni e dal senatore Sandro Ruotolo e già accettata da Jorit, famoso artista attivo principalmente nella città partenopea.



Murales per Mertens, la proposta di Ruotolo e de Giovanni

La proposta di dedicare un murales per Dries Mertens, uno dei giocatori più forti che Napoli abbia mai avuto e il miglior marcatore della storia del club, è stata lanciata in una nota dallo scrittore Maurizio de Giovanni e dal senatore Sandro Ruotolo.



Vi riportiamo di seguito il contenuto della proposta, che sarà finanziata tramite un crowdfunding e che è già stata accolta anche dalla municipalità:



"Ci siamo. Dopo la decisione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens abbiamo lanciato la proposta di un murales di Jorit in onore del nostro storico capocannoniere. Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l'opera e la nostra iniziativa. Jorit ha raccolto entusiasticamente l'idea. Sarebbe molto bello che questa iniziativa fosse pagata dai napoletani: un segno di generosità del nostro popolo e un ringraziamento collettivo a un pezzo della nostra storia. Ovviamente deve essere tutto trasparente e ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità. Tocca a noi, che abbiamo avuto questa idea, aprire la sottoscrizione e dare l'esempio. Nei prossimi giorni daremo notizie più precise sul comitato promotore, sul luogo dove l'opera potrà realizzarsi e sulle modalità di raccolta dei fondi: un crowdfunding on Line".



Chi è Jorit, lo street artist italiano

Jorit è un artista italiano specializzato in street art e attivo in tutto il mondo. In Italia le sue opere si possono osservare prevalentemente a Napoli, dove realizza giganteschi graffiti su facciate cieche di palazzi.

Da ricordare per i cittadini di Napoli, tra le altre, l'opera Diego e Niccolò, iniziata nel 2017 e conclusa nel 2018, sulle facciate del Bronx, un palazzo tristemente noto per attività criminali spesso di stampo mafioso.

L'opera è stata realizzata con l'aiuto della tifoseria organizzata partenopea, e rappresenta il grande idolo Diego Armando Maradona e il volto di un bambino affetto da autismo di nome Niccolò.