Mercato 5 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il bomber belga riapre il discorso con ADL con un like in calce a un post lanciato dalla pagina Facebook Uronechannel





Mercato5 Luglio 2022Corriere dello SportIl bomber belga riapre il discorso con ADL con un like in calce a un post lanciato dalla pagina Facebook Uronechannel Dries Mertens continua a lanciare messaggi ad Aurelio De Laurentiis. L'attaccante belga, il cui contratto con il Napoli è scaduto lo scorso 30 giugno, non ha perso le speranze di restare azzurro. Così, sui social, ha lasciato un chiaro indizio di questa sua voglia di non andare via, dopo nove stagioni e il titolo di miglior marcatore nella storia partenopea, con 148 gol.



Mertens e il 'mi piace' al messaggio 'Meritiamo un lieto fine'

Mertens spera dunque che ci possa essere un'offerta da parte del presidente. Sui social, è apparso un like del giocatore a una sua foto con il messaggio 'Meritiamo un lieto fine'. Quello che Dries vorrebbe avendo ormai messo radici nella città di Napoli (non per nulla il figlio, nato nella città partenopea è stato chiamato Ciro Romeo).



Al momento, però, da De Laurentiis non sono arrivate aperture a una nuova offerta per il giocatore. Ci sarà una marcia indietro prossimamente? Difficile prevederlo. Sicuramente, la permanenza di Mertens a Napoli farebbe felici molti tifosi, incuranti della carta d'identità e convinti che l'esterno offensivo possa ancora dare qualcosa alla squadra. Magari giocando solo l'ultima mezzora delle partite. Oppure disputandone solo alcune. Altrimenti, dopo Insigne e Callejon, anche l'ultima freccia del tridente che diventò famoso con Sarri, sparirà da Napoli.



